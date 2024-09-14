"Сначала некоторые скептически относились к нам": Владимир Ковалюк - о Пробое

Главный тренер городенковского "Пробоя" Владимир Ковалюк поделился своим планом на сезон 2024/25.

"Пробий" - единоличный лидер. Почувствовали ли повышенный интерес к команде после старта сезона?

Мы - молодой клуб и о нас начали говорить только летом, когда мы попали в финал чемпионата Украины среди любителей. Сначала некоторые скептически относились к нам, футболисты опасались, как будет развиваться клуб, ведь мы представляем маленький городок Городенка. Но когда начали выигрывать и показывать хорошие результаты, игроки сами просятся к нам.

Заслуга команды, что футбольное сообщество увидела, что здесь серьезное руководство, серьезный проект. Достаточно много звонят мне агенты и футболисты с предложениями. Моя позиция в настоящее время - привлекать как можно больше наших местных игроков из Ивано-Франковской области. Наш край всегда был богат на таланты. Понятно, что с ними нужно работать, учить. Но если они имеют желание, то вырастут в хороших игроков.

Вспоминаю, как я работал в Прикарпатье. Мы тогда тоже начинали со Второй лиги, сформировали команду из игроков из области, молодых, которые еще не нюхали пороха в профессиональном футболе. Но с каждым годом эти ребята прогрессировали. Тот самый Оринчак, который вырос в хорошего футболиста, Назарий Воробчак, Владислав Семотюк. Эти ребята хотели играть в футбол и так же у нас сейчас в Городенке - те молодые игроки, которые пришли к нам, имеют желание прогрессировать. Дай Бог, у нас в Украине все будет мирно и, надеюсь, через год-два увидим некоторых игроков из НК Пробий в клубах УПЛ.

Вы возглавляли Прикарпатье, в частности, когда оно играло во Второй лиге. Можете сравнить уровень тогдашней Второй лиги и нынешней?

Тогда уровень был немного выше, тогда было больше команд с именами. Когда вместе с Прикарпатьем мы поставили задачу выхода в Первую лигу, руководство до конца не понимало, сможем ли мы его выполнить. Но у нас была боеспособная команда и когда мы вышли в первую лигу, то удивили многих. Большинство тех команд, с которыми мы боролись в Первой лиге, сейчас выступают в УПЛ - "Ингулец", "Рух", "Оболонь", "Колос".

Сейчас во Второй лиге много "молодежек" профессиональных клубов, которые не прочь повыситься в классе. Первая лига на порядок выше по уровню и для президентов, тренеров клубов УПЛ гораздо лучше, чтобы молодые игроки "обкатывались" именно в Первой лиге. Так молодежь быстрее проходит процесс адаптации к взрослому футболу и это все на благо первой команды.

В целом, Вторая лига тоже интересна - "Полесье-2" неплохо стартовали, хотят выигрывать. И с каждым туром будет становиться все интереснее и интереснее. У нас начинается разгар сезона и мы уже становимся свидетелями неожиданных результатов. И это хорошо, потому что футбол без неожиданностей не футбол. Это приносит удовольствие для болельщиков, ведь футбол - это маленькое шоу. Понятно, что сейчас есть ограничения в посещаемости стадионов из-за войны, но есть трансляции и те, кто не могут попасть на стадион болеют онлайн за Народную Команду.