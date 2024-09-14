Вторая лига. Голевая феерия в Городенке, дебютная победа Чайки

Сыграли еще пять матчей шестого тура Второй лии сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что утром "Ужгород" минимально победил "Реал Фарму".

"Горняк-Спорт" в напряженном противостоянии в меньшинстве вырвал победу у "Локомотива". На 90+4 минуте отличился Денис Козловский – 1:0. Отметим дебютную в сезоне победу "Чайки". Подопечные Луценко победили "Ниву" - 2:1. Прервала свою серию без побед "Александрия-2".

Впервые в сезоне проиграв "Пробий". Колектив из Городенки в результативном матче проиграл "Руху-2" - 2:3.

Вторая лига. Шестой тур

"Пробий" - "Рух-2" 2:3

Голы: Оринчак (49), Сондей (77, пен) – Квас (43), Кителла (56), Бойко (81)

"Горняк-Спорт - "Локомотив" 1:0

Голы: Козловский (90+4)

Удаление: Чибуэзе (90+2)

"Металлист 1925-2" – "Александрия-2" 1:2

Голы: Обинайя (71, пен) - Погорелый (34), Плакса (63)

"Чайка" – "Нива" 2:1

Голы: Гуськов (44), Савчук (61) – Загорулько (52)

"Нива-2" - "Куликов-Белка" 0:1

Голы: Михайлов (21, автогол)