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Вторая лига. Голевая феерия в Городенке, дебютная победа Чайки
Было на что посмотреть
Фото: СК Чайка
Сыграли еще пять матчей шестого тура Второй лии сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что утром "Ужгород" минимально победил "Реал Фарму".
"Горняк-Спорт" в напряженном противостоянии в меньшинстве вырвал победу у "Локомотива". На 90+4 минуте отличился Денис Козловский – 1:0. Отметим дебютную в сезоне победу "Чайки". Подопечные Луценко победили "Ниву" - 2:1. Прервала свою серию без побед "Александрия-2".
Впервые в сезоне проиграв "Пробий". Колектив из Городенки в результативном матче проиграл "Руху-2" - 2:3.
"Пробий" - "Рух-2" 2:3
Голы: Оринчак (49), Сондей (77, пен) – Квас (43), Кителла (56), Бойко (81)
"Горняк-Спорт - "Локомотив" 1:0
Голы: Козловский (90+4)
Удаление: Чибуэзе (90+2)
"Металлист 1925-2" – "Александрия-2" 1:2
Голы: Обинайя (71, пен) - Погорелый (34), Плакса (63)
"Чайка" – "Нива" 2:1
Голы: Гуськов (44), Савчук (61) – Загорулько (52)
"Нива-2" - "Куликов-Белка" 0:1
Голы: Михайлов (21, автогол)
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