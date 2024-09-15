Вторая лига. Ольховцы – Скала 1911 1:0. Героем стал опытный Шестаков

На "Ольховце-Арена-Парк" местная команда принимала "Скалу 1911". Закарпатская команда имела в своем активе шесть очков, а коллектив из Стрыя – восемь.

"Ольховцы" проиграли два матча подряд, поэтому сегодня старались реабилитироваться. Однако, и у "Скалы 1911" дела были не самые лучшие: ничья и поражение. Судьба встречи решилась на 48-й минуте. Опытный Михаил Шестаков из пределов штрафной хладнокровно обыграл голкипера - 1:0. Таким образом, "Ольховцы" прерывают свою серию с поражений и обходят "Скалу 1911".

Вторая лига. Группа А. Шестой тур

"Ольховцы" - "Скала 1911" 1:0

Голы: Шестаков (48)