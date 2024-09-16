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Вторая лига. Колос-2 – Ворскла-2 2:0. Подопечные Бондаренко выходят на первое место
Последняя игра тура
Фото: ФК Колос-2
Игровая программа шестого тура Второй лиги завершалась в Буче. "Колос-2" принимал "Ворсклу-2". Мотивации хозяевам на эту игру было достаточно, ведь в случае победы они выходили на первое место группы Б.
В середине первой половины встречи подопечные Бондаренко открыли счет. 33-летний хавбек Вячеслав Турчанов отважился на удар из-за пределов штрафной и попал в верхний угол – 1:0. Шансов у голкипера в этом эпизоде не было. Сравнить счет полтавчане так и не смогли. Точку в матче поставил Любко - 2:0.
Таким образом, "Колос-2" обходит "Чернигов" и выходит на первое место в группе. "Ворскла-2" опускается на четвёртое место.
Вторая лига. Группа Б. Седьмой тур
"Колос-2" - "Ворскла-2" 2:0
Голы: Турчанов (20), Любко (88)
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