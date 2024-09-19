Вторая лига. Игра тура в Глубочице, встреча старожилов в Виннице

Завтра в Борисполе стартует седьмой тур Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть непредсказуемыми.

Группа А

"Полесье-2" - "Пробий"

21.09.2024. 14:30. Глубочица. "СОБ ФК Полесье №1"

Интригующее противостояние между двумя амбициозными командами. Оба соперника два тура подряд не побеждают: ничья и поражение. "Пробий еще пока лидирует, но сейчас подопечные Ковалюка явно не в лучшей форме. Также не удается на полную реализовать кадровый ресурс тренерскому штабу "Полесье-2". Коллектив из Житомира неделю назад уступил "Ревере 1908", а "Пробий" - " Руху-2" - 2:3. Таким образом, во Второй лиге не осталось команд, которые не проигрывали. Ожидаем интересный матч, ведь лидерам группы А надо наконец-то прерывать серию без побед.

"Куликов-Белка" - "Ольховцы"

21.09.2024. 15:30. "Арена Куликов". Куликов

Вторая команда группы А будет принимать пятую. Соперники подходят к матчу на фоне эмоционального подъема после побед в прошлом туре. "Куликов-Белка" впервые в сезоне выиграла на выезде, а "Ольховцы" дома довольно неожиданно обыграли опытную "Скалу 1911". Героем матча стал Михаил Шестаков. Таким образом, "Ольховцы" прервали серию двух поражений подряд. Закарпатская команда еще ни разу не играла вничью в этом чемпионате.

"Рух-2" - "Реал Фарма"

22.09.2024. 13:30. Стадион "им. Богдана Маркевича". Львов-Винники

Львовяне выиграли три матча подряд и улучшили свое турнирное положение. Подопечные Федыка поднялись на четвертое место. Мало кто ожидал, но "Рух-2" в прошлом туре обыграл лидера группы "Пробий" - 3:2. В этом матче команда проявила характер и волю к победе. "Реал Фарма" дома уступила "Ужгороду" - 0:1. Одесситы остаются на последнем месте. С ноября 2023 года "Реал Фарма" выиграла всего одну игру. Очень много проблем у подопечных Пархоменко – всего два гола забили, а пропустили аж 13-ть. Победная серия львовян имеет все шансы продолжиться.

"Ужгород" - "Нива-2"

22.09.2024. 14:00. Ужгород. "Авангард"

Подопечные Лободы в последних матчах радуют своих болельщиков. "Ужгород" не проигрывает три тура подряд: две победы и ничья. В прошлом туре ужгородцы минимально обыграли "Реал Фарму", хотя могли забивать больше. "Нива-2" в прошлом туре минимально уступила "Куликов-Белке". Подопечные Сергея Лактионова занимают восьмое место в группе, набрав семь очков. Стабильности футболистам "Нивы-2" не хватает и можно не сомневаться, что в Ужгороде им будет непросто.

"Скала 1911" - "Ревера 1908"

23.09.2024. 15:30. "Сокол". Стрый

Перед сезоном "Скалу 1911" считали одним из главных претендентов на повышение в классе. Однако пока подопечные Бесараба не впечатляют. "Скала 1911" не выигрывает в трех последних матчах: одна ничья и два поражения. "Ревера 1908" прервала свою серию из четырех поражений подряд. В прошлом туре подопечные Матвеева дома благодаря голу Неледвы обыграли "Полесье-2". Эта победа должна придать ивано-франковцам уверенность в собственных силах. Есть все шансы, что серия без побед "Скалы 1911" продолжится.

Группа Б

"Металлист 1925-2" - "Локомотив"

20.09.2024. 15:00. "Колос". Борисполь

Харьковчане два тура проиграли и опустились на последнее место в группе. В прошлом туре подопечные Карпенко уступили "Александрии-2". У молодой команды существенные проблемы в защите – 18 пропущенных мячей. Киевляне неделю назад должны были набирать очки, но на 90+4 минуте в большинстве умудрились пропустить и проиграли "Горняку-Спорт". У этих соперников по одной победе в сезоне. Определить фаворита противостояния достаточно сложно, ведь стабильности подопечным Карпенко и Лазоренко не хватает.

"Тростянец" - "Чайка"

21.09.2024.12:30. Тростянец. Стадион "им. В.П.Куца"

Подопечные Бакалова в прошлом туре на выезде сыграли вничью с "Черниговым". "Тростянец" занимает шестое место, но имеет игру в запасе. Безусловно, это не тот результат, на который рассчитывали в клубе. "Чайка" неделю назад наконец-то впервые в сезоне выиграла. Подопечные Луценко дома дожали "Ниву" – 2:1. Голом и результативной передачей отличился Александр Гуськов. Однако капитан "Чайки" успел заработать две желтые и выездной матч пропустит. Это существенная потеря для гостей.

"Нива" - "Горняк-Спорт"

21.09.2024. 14:00. НТВ "Нива". Поле №1. Винница

Интересное противостояние старожилов Второй лиги нас ожидает. "Нива" набрала всего четыре очка и занимает предпоследнее место. Подопечные Ярошенко проиграли четыре матча подряд. В прошлой игре сам себе гол "привез" Захарчук. Возможно, пора предоставить шанс проявить себя другому голкиперу? "Горняк-Спорт" испытывает эмоциональный подъем. Команда из Горишних Плавней одержала три победы подряд. В прошлом туре подопечные Куценко вырвали победу в меньшинстве. Из-за дисквалификации гостям не поможет Чибуэзе. "Горняк-Спорт" в нынешнем сезоне еще не играл вничью.

"Александрия-2" - "Колос-2"

22.09.2024. 14:30. Александрия. КСК. "Ника"

Подопечные Виктора Бицюры в прошлом туре обыграли на выезде "Металлист 1925-2" и вернулись на третье место. Дебют в ПФЛ "Александрия-2" может занести в актив. За игрой этой команды приятно наблюдать. "Колос-2" после победы над "Ворсклой-2" обошел "Чернигов" и поднялся на первое место в группе. Подопечные Бондаренко выиграли четыре матча подряд. Ковалевская команда пропустила меньше всего мячей в группе – два. Может, хозяевам удастся остановить лидера?

"Ворскла-2" - "Чернигов"

23.09.2024. 13:00.Полтава. "Лтава"

Непростое испытание ожидает полтавчан. В гости приедет "Чернигов", после потери очков в прошлом туре опустившийся на второе место. Коллектив из Чернигова в нынешнем сезоне еще не проигрывал, но уже трижды играл в ничью. "Ворскла-2" после поражения от "Колоса-2" опустилась на пятое место. Подопечные Андрущак в нынешнем сезоне вничью еще не играли. Безусловно, гости считаются фаворитами, но полтавчане способны навязать борьбу и отобрать очки.