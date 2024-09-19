Многолетний помощник Григорчука возглавил Скалу 1911

Украинский тренер Степан Матвиив, который долгое время был помощником Романа Григорчука (в "Черноморце", "Габале", "Астане" и белорусском "Шахтеру") возглавил второлиговскую "Скалу 1911", где заменил на посту главного тренера Михаила Басараба.

Об этом сообщил сам 56-летний Матвиив.

"Мне позвонили из стрыйского клуба и предложили стать у руля этой команды. Я уже провел первую тренировку со "Скалой 1911". Передо мной стоит задача создать боеспособный коллектив, который мог бы в ближайшем будущем бороться за достижение высоких целей. В "Скале 1911" моим помощником будут Михаил Стельмах, которого украинские болельщики хорошо помнят по работе в Премьер-лиге с ФК "Харьков", а также в "Полтаве" и "Диназе". В четверг, 19 сентября, он должен присоединиться к нашей команде", – поделился Матвиив.

Напомним, что "Скала 1911" в своей группе Второй лиге на данный момент занимает 6-е место (из 8 команд) в турнирной таблице, имея в активе 8 очков после 6 сыгранных матчей.