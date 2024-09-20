Металлист 1925-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в Борисполе на стадионе "Колос" сыграют матч седьмого тура Второй лиги между "Металлистом 1925-2" и "Локомотивом". Харьковчане перед этим туром занимали последнее место, а киевляне – восьмое. В случае победы "Металлист 1925-2" мог обойти своего соперника.

Начало игры – в 15:00. Смотреть онлайн можно в этой новости.