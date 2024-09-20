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Металлист 1925-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925-2 - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив Київ
Сегодня в Борисполе на стадионе "Колос" сыграют матч седьмого тура Второй лиги между "Металлистом 1925-2" и "Локомотивом". Харьковчане перед этим туром занимали последнее место, а киевляне – восьмое. В случае победы "Металлист 1925-2" мог обойти своего соперника.
Начало игры – в 15:00. Смотреть онлайн можно в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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