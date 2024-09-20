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Металлист 1925-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
Обновлено

Металлист 1925-2 - Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925-2 - Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Локомотив Київ

Новина українською

Сегодня в Борисполе на стадионе "Колос" сыграют матч седьмого тура Второй лиги между "Металлистом 1925-2" и "Локомотивом". Харьковчане перед этим туром занимали последнее место, а киевляне – восьмое. В случае победы "Металлист 1925-2" мог обойти своего соперника.

Начало игры – в 15:00. Смотреть онлайн можно в этой новости.

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Локомотив (Киев) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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