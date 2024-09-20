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Вторая лига. Металлист 1925-2 – Локомотив 2:3. Сухой лист Кобака

Вторая лига

Стартовая игра тура

Вторая лига. Металлист 1925-2 – Локомотив 2:3. Сухой лист Кобака

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковская команда перед туром с четырьмя очками занимала последнее место. "Локомотив" всего на одно очко опережал своего конкурента. В прошлом туре обе команды уступили. "Металлист 1925-2" пропустил больше всего мячей в группе - 18.

В первом тайме команды подарили голевую феерию. Уже на седьмой минуте после подачи Кобака с углового отличился Захидный – 0:1. Однако довольно быстро харьковчане смогли отыграться. Ткаченко навесил, а Белицкий из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:1. В конце первой половины встречи гости во второй раз в матче вышли вперед. Кобак отметился прямым ударом с углового – 2:1. Не часто такое можно увидеть, но это было гениально!

Во втором тайме команды продолжили забивать. Сначала Титаренко отправил мяч в свои ворота, но довольно быстро Мордас снова вывел гостей вперед. Отыграться харьковчане больше не смогли. В итоге, вторая в сезоне победа киевлян.

Вторая лига. Седьмой тур. Группа Б

"Металлист 1925-2" - "Локомотив" 2:3

Голы: Белицкий (11), Титаренко (53, автогол) - Захидный (7), Кобак (38), Мордас (61)

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