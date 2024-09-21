Тренер Полесье-2: Существования первой команды и второй команды в том формате, в котором она есть, оно является несколько уникальной для Украины

Главный тренер "Полесья-2" Кишан Гаутам рассказал о том, как проходит его работа с "Полесье-2".

У вас задача какая стоит? "Полесье-2", как поставщик исполнителей для основной команды, или все же у вас результаты тоже являются важной частью работы и процесса?

Я думаю, ситуация, которая сейчас есть в "Полесье" с точки зрения существования первой команды и второй команды в том формате, в котором она есть, оно является несколько уникальной для Украины. Я знаю, сейчас есть много команд, которые также создали вторые команды, они также существуют во Второй Лиге. Там та же самая идея, мы тоже говорим о том, что главная цель существования второй команды — поставка игроков для первой команды. Но при этом, мне кажется, уникальность ситуации в том, что есть два, по своей сути, почти тождественных процесса. Я имею в виду то, что происходит в первой команде: принципы игры, модель игры, то, как мы будем все начиная от упражнений до того, что происходит на поле, оно сходится с тем, что есть у нас. Этот переход для молодых игроков, если они попадают на тренировки первой команды, не является чем-то новым в том, что требуют и делают в первой команде. Я думаю, это очень сильно упрощает процесс для молодых игроков, в первую очередь, потому что обычно есть новые требования, другой тренер, а это все влияет, это большой стресс для игроков. А у них, как правило, не так много времени, когда они попадают в первую команду. Здесь это, по моему мнению, в долгосрочной перспективе покажет очень большие результаты, но для этого нужно время. Это все будет показывать себя на самом деле, что это может дать впоследствии. То есть нужно дать этому время, чтобы это все прожили.

Все же, какую задачу поставило перед вами руководство в плане результатов и выступлений во Второй Лиге?

Опять же, первое, на чем мы должны сфокусироваться, это то, чтобы игроки за счет игровой практики, на взрослом уровне росли. Это первое, что есть, на что будут смотреть все, когда оценивать будут вторую команду. В турнирном плане... Мы сейчас находимся в "Полесье", где у нас есть очень много хороших игроков, очень хорошие условия, за что мы благодарны и чувствуем это, что мы должны очень много сделать для этого клуба. И когда мы входим на каждую следующую игру, то мы хотим выиграть эту игру. Потому что клуб вкладывает очень большие ресурсы в то, что здесь происходит. Мы не можем быть с другим настроением, чем как выходить и пытаться выиграть каждую игру. Получится это или нет — посмотрим. Но пока очень спокойно в плане... турнирной таблицы. Я думаю, сейчас надо сфокусироваться на том, что у нас есть, на процессе и на каждой следующей игре. А потом посмотрим, что из этого получится.

Поделитесь впечатлениями от дебюта во Второй Лиге. Таким ли вы себе представляли этот турнир?

То, что себе в голове успел нарисовать относительно того, каким будет этот турнир, оно в целом соответствует этому. Поэтому какого-то нового стресса или чего-то, что я не ожидал, не могу сказать, что на данный момент увидел. Но мне кажется, что главные сюрпризы еще будут впереди, потому что сейчас чемпионат только начинается и посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас такой момент, где и игроки, и болельщики могут подумать, что мы выиграли три матча подряд и все — мы должны сейчас бороться только за первое место. Это имеет смысл, потому что, как я говорил предварительно, у нас должны быть такие амбиции. Но, я думаю, нам всем нужно сейчас держать голову холодной и понимать, что те же соперники могут настраиваться на нас совсем по-другому. Хорошо, игра предварительно была такой, но следующие даже с теми же соперниками могут быть совсем другими.

Когда смотришь на результаты "Полесья 2", то видишь три матча подряд победы и дебютное поражение 0-3. Это какой-то стрессовый матч, стрессовый первый поединок. Что пошло не так, как вы уже сейчас можете объяснить этот результат?

На самом деле в этом матче, кроме одной вещи, не произошло ничего чрезвычайного. Если смотреть на товарищеские матчи, которые мы играли перед этим, если смотреть на эту первую игру, которую мы играли официально, то будет почти все, то же самое. На самом деле мы создали в этой игре больше всего моментов за все игры, которые мы играли до этого и перед этим. Но в определенный момент, когда мы эти возможности теряли и не забивали их одна за другой, соперник своими возможностями воспользовался. Далее уже был вопрос того, что мы реагируем на то, что вот так происходит на поле, когда вроде бы мы делаем то, что нужно, мы создаем возможности, мы в целом выглядим точно неплохо, но при этом гол пропускаем мы. И через несколько минут еще один. Это очень... Очень хорошее испытание и для игроков, и для тренерского состава, чтобы увидеть, как мы реагируем на эти ситуации. Потому что в какой-то момент это начало влиять на нас. После определенного отрезка матча, когда эти были два мяча достаточно быстро пропущены, это начало влиять на решения. Контроль над игрой постепенно стал не таким однозначным, каким он был до этого. В этом плане оно повлияло, если говорить об общей картине, Я не считаю, что это был плохой матч. По качеству игры он точно таким не был. Еще вопрос, настолько ли лучше мы провели следующие игры, чем первые. Результат — это то, что все видят, реагируют именно на него. Мы победили 5-0, игра была фантастической. Но то, что мы в какие-то моменты могли играть хуже, чем соперник — на это часто не обращают внимания. Хотя игра далеко не всегда соответствует тому, что мы видим на табло.