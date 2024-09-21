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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

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Сегодня сыграют четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Игровой день начнется интригующим противостоянием между "Тростянцем" и "Чайкой". Обе команды не слишком удачно начали нынешний сезон и постараются в очном противостоянии реабилитироваться за неудачи. Безусловно, наиболее ожидаемой станет игра в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Пробий".

Также обращаем внимание на матч между "Нивой" и "Горняком-Спорт". Сможет ли коллектив из Винницы прервать победную серию подопечных Куценко?

11:30. "Тростянец" - "Чайка"

14:00. "Нива" - "Горняк-Спорт"

14:30. "Полесье-2" - "Пробий"

15:30. "Куликов" - "Ольховцы"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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