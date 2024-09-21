Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня сыграют четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Игровой день начнется интригующим противостоянием между "Тростянцем" и "Чайкой". Обе команды не слишком удачно начали нынешний сезон и постараются в очном противостоянии реабилитироваться за неудачи. Безусловно, наиболее ожидаемой станет игра в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Пробий".
Также обращаем внимание на матч между "Нивой" и "Горняком-Спорт". Сможет ли коллектив из Винницы прервать победную серию подопечных Куценко?
11:30. "Тростянец" - "Чайка"
14:00. "Нива" - "Горняк-Спорт"
14:30. "Полесье-2" - "Пробий"
15:30. "Куликов" - "Ольховцы"
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