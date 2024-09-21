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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Победа Полесья-2, очередная неудача Нивы

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Победа Полесья-2, очередная неудача Нивы

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче игрового дня "Тростянец" и "Чайка" сыграли вничью – 1:1.Винницкая "Нива" снова разочаровала собственных болельщиков. Подопечные Ярошенко уступили "Горняку-Спорт" - 0:2. Для коллектива из Горишних Плавней это четвертая победа подряд.

В центральном матче тура "Полесье-2" благодаря голу опытного Шастала обыграло "Пробий" - 1:0. Для подопечных Ковалюка это второе поражение подряд. "Куликов-Белка" и "Ольховцы" сыграли вничью – 1:1.

Вторая лига. Седьмой тур

"Тростянец" – "Чайка" 1:1

Голы: Проданов (23) - Д. Сычевский (86)

"Полесье-2" - "Пробий" 1:0

Голы: Шастал (27)

"Куликов-Белка" - "Ольховцы" 1:1

Голы: Патуляк (90+2) - Фундук (59)

Нереализованный пенальти: Пилипчук (24)

"Нива" - "Горняк-Спорт"

Голы: Страшкевич (81), Студенко (90+1)

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