Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Победа Полесья-2, очередная неудача Нивы
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграли четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче игрового дня "Тростянец" и "Чайка" сыграли вничью – 1:1.Винницкая "Нива" снова разочаровала собственных болельщиков. Подопечные Ярошенко уступили "Горняку-Спорт" - 0:2. Для коллектива из Горишних Плавней это четвертая победа подряд.
В центральном матче тура "Полесье-2" благодаря голу опытного Шастала обыграло "Пробий" - 1:0. Для подопечных Ковалюка это второе поражение подряд. "Куликов-Белка" и "Ольховцы" сыграли вничью – 1:1.
Вторая лига. Седьмой тур
"Тростянец" – "Чайка" 1:1
Голы: Проданов (23) - Д. Сычевский (86)
"Полесье-2" - "Пробий" 1:0
Голы: Шастал (27)
"Куликов-Белка" - "Ольховцы" 1:1
Голы: Патуляк (90+2) - Фундук (59)
Нереализованный пенальти: Пилипчук (24)
"Нива" - "Горняк-Спорт"
Голы: Страшкевич (81), Студенко (90+1)
Популярное сейчас
- Мини-Гасперини вместо разорванного флага. История увольнений тренеров Ромы повторяется как фарс
- Украина - Афганистан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Матвиенко в сборной тура ЛЧ и Ярмоленко с тренерским дипломом. Главные новости за 20 сентября
- Вторая лига. Игра тура в Глубочице, встреча старожилов в Виннице
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО