Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Рух
Сегодня сыграют еще четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Реверу 1908". В качестве главного тренера хозяев будет дебютировать Степан Матвеев. Интересное противостояние ожидает болельщиков в Александрии. В гости к местной команде приедет лидер группы Б "Колос-2".
13:30. "Реал Фарма" - "Рух-2"
14:00. "Ужгород" - "Нива-2"
14:30. "Александрия-2" - "Колос-2"
15:30. "Скала 1911" - "Ревера 1908"
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