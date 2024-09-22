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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Реверу 1908". В качестве главного тренера хозяев будет дебютировать Степан Матвеев. Интересное противостояние ожидает болельщиков в Александрии. В гости к местной команде приедет лидер группы Б "Колос-2".

13:30. "Реал Фарма" - "Рух-2"

14:00. "Ужгород" - "Нива-2"

14:30. "Александрия-2" - "Колос-2"

15:30. "Скала 1911" - "Ревера 1908"

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