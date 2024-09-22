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Вторая лига. Реал Фарма снова проигрывает, победы Скалы 1911 и Колоса-2
Вторая лига набирает обороты
Фото: ФК Рух
Сегодня сыграли еще четыре матча седьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче воскресенья "Ужгород" и "Нива-2" голов не забивали. У "Колоса-2" не возникло проблем с "Александрией-2". Матч завершился уверенной победой лидера группы Б – 2:0. "Рух-2" дома благодаря голам Панченко и Музычука обыграл "Реал Фарму" - 2:0.
В качестве главного тренера "Скалы 1911 года" Степан Матвеев. Соперник для дебютного матча был непрост - "Ревера 1908 года". Однако хозяевам все же удалось вырвать победу. Дублем отличился Грицак - 2:0.
"Ужгород" - "Нива-2" 0:0
"Александрия-2" - "Колос-2" 0:2
Голы: Рублев (43), Шевчук (50)
"Рух-2" - "Реал Фарма" 2:0
Голы: Музычук (35), Панченко (50)
"Скала 1911" - "Ревера 1908" 2:0
Голы: Грицак (67, 87)
Нереализованный пенальти: Николишин (42)
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