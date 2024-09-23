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Ворскла-2 – Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ворскла-2 – Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
"Ворскла-2" в прошлом туре уступила "Колосу-2" (0:2), а "Чернигов" расписал ничью с "Тростянцем" (0:0).
Полтавский клуб с 9 баллами идет на 5-й строчке в турнирной таблице группы Б Первой лиги. "Тигры" занимают 2-е место, набрав 12 пунктов.
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Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Ворсклы".
Вторая лига. Группа Б. 7-й тур
23 сентября 2024 год
"Ворскла-2" 13:00 "Чернигов"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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