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Вторая лига. Ворскла-2 – Чернигов 0:1. Гости все же дожали

Вторая лига

Последняя игра тура

Вторая лига. Ворскла-2 – Чернигов 0:1. Гости все же дожали

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Программа седьмого тура Второй лиги завершалась в Полтаве. Местная "Ворскла-2" принимала "Чернигов". Вашему вниманию результат противостояния.

В первом тайме соперники не порадовали зрителей забитыми мячами. Судьба встречи решилась после перерыва. На 60-й минуте гости забили победный мяч. После передачи Койдана выход один на один реализовал Порохня – 0:1. Отыграться полтавчане не смогли. Таким образом "Чернигов" продолжает свою серию без поражений.

Вторая лига. Седьмой тур. Группа Б

"Ворскла-2" - "Чернигов" 0:1

Голы: Порохня (60)

"Ворскла-2": Ященко - Козинцев, Изотов, Романец, Прус, Тищенко, Кулаковский, Черныш, Сердюк, Оденцов, Островский

"Чернигов": Татаренко – Галстян, Зенченко, Романченко, Шумило, Бибик, Сахно, Сердюк, Порохня, Безгубченко, Школьный

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