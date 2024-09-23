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Вторая лига. Ворскла-2 – Чернигов 0:1. Гости все же дожали
Последняя игра тура
Фото: ФК Чернігів
Программа седьмого тура Второй лиги завершалась в Полтаве. Местная "Ворскла-2" принимала "Чернигов". Вашему вниманию результат противостояния.
В первом тайме соперники не порадовали зрителей забитыми мячами. Судьба встречи решилась после перерыва. На 60-й минуте гости забили победный мяч. После передачи Койдана выход один на один реализовал Порохня – 0:1. Отыграться полтавчане не смогли. Таким образом "Чернигов" продолжает свою серию без поражений.
Вторая лига. Седьмой тур. Группа Б
"Ворскла-2" - "Чернигов" 0:1
Голы: Порохня (60)
"Ворскла-2": Ященко - Козинцев, Изотов, Романец, Прус, Тищенко, Кулаковский, Черныш, Сердюк, Оденцов, Островский
"Чернигов": Татаренко – Галстян, Зенченко, Романченко, Шумило, Бибик, Сахно, Сердюк, Порохня, Безгубченко, Школьный
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