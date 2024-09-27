Вторая лига. Игра тура в Горишних Плавнях, испытания для Металлиста 1925-2

Уже завтра сыграют шесть матчей восьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс всего тура. Надеемся, что матчи будут интригующими и интересными.

Группа А

"Пробий" - "Скала 1911"

28.09.2024. 12:00. "Пробий-Арена". Городенка

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Городенке. После шикарного старта сезона "Пробий" разочаровывает своих болельщиков. Команда из Городенки в последних трех матчах набрала всего один зачетный балл. В прошлом туре подопечные Владимира Ковалюка уступили "Полесью-2". "Скала 1911" после смены главного тренера неделю назад победила "Реверу 1908". Эти три очка позволили команде Степана Матвиева подняться на пятое место. В случае победы "Скала 1911" сможет обойти "Пробий" в таблице.

"Реал Фарма" - "Полесье-2"

28.09.2024. 13:30. "Иван". Одесса

Одесситы остаются главными аутсайдерами в нынешнем сезоне. "Реал Фарма" проиграла три последних матча. Подопечные Пархоменко пропустили больше голов в группе - 15. Одесская команда не играла вничью в этом сезоне: одна победа и шесть поражений. "Полесье-2" после победы в прошлом туре над НК "Пробий" смогло сравняться по очкам с конкурентами и поднялось на первое место. Шансов зацепиться хотя бы за ничью у хозяев мало. Ожидаем уверенную победу "Полесье-2".

"Нива-2" - "Рух-2"

28.09.2024. 15.00. Самбор. Стадион "им. Льва Броварского"

Восьмая команда группы А будет принимать четвертую. "Нива-2" в прошлом туре прервала свою серию без ничьих. Подопечные Лактионова сыграли вничью против "Ужгорода". Это был непростой матч для команды, но они все-таки выстояли. "Рух-2" одержал четыре победы подряд. Команда Федика сейчас играет в свой самый яркий футбол и это позволяет достигать результата. В случае победы и потери очков конкурентами львовяне могут даже выйти на первое место. Очень непростой матч ожидает "Нива-2", но и для гостей не должно быть легкой прогулки.

"Ольховцы" - "Ревера 1908 года"

29.09.2024. 13:30. Ольховцы. "Ольховцы-Арена-Парк"

В Ольховцах будут встречаться дебютанты Второй лиги. "Ольховцы" сейчас занимают шестое место, а "Ревера 1908" – предпоследнее. В прошлом туре "Ольховцы" довольно неожиданно на выезде сыграли вничью с "Куликов-Белкой" – 1:1. Для Ольховцев это была дебютная ничья в нынешнем чемпионате. "Ревера 1908 года" на выезде уступила "Скале 1911 года". Для Ярослава Матвиева это был особый матч, он встречался против команды своего отца. "Ревера 1908 года" не играла вничью этого сезона: две победы и пять поражений.

"Куликов-Белка" - "Ужгород"

29.09.2024. 14:30. "Арена Куликов". Куликов

"Куликов" в прошлом туре сыграл вничью с "Ольховцами". Сейчас у команды 13 очков, и она занимает третье место. У четырех коллективов перед восьмым туром 13 очков. Таким образом, команда из Львовщины прервала свою серию из двух побед подряд и впервые в сезоне сыграла вничью. "Ужгород" дома не смог дожать "Ниву-2", хотя имел существенное игровое преимущество. Закарпатская команда не проигрывает в последних четырех поединках: две победы и две ничьи. Легкой прогулки хозяевам точно не стоит ждать.

Группа Б

"Локомотив" - "Нива"

28.09. 2024. 12:30. Киев. НТК "им. Банникова"

Киевляне в прошлом туре в результативном матче обыграли "Металлист 1925-2" – 3:2. Этот матч запомнился "сухим" листом Эдварда Кобака. "Локомотив" уже поднялся на шестое место. В последних играх команда Лазоренко начала играть более качественно. А вот "Нива" проваливает нынешний сезон. Коллектив из Винницы в прошлом туре проиграл "Горняку-Спорт" и занимает предпоследнее место. Подопечные Ярошенко проиграли пять матчей подряд. Учитывая это, "Нива" не считается фаворитом противостояния в Киеве.

"Горняк-Спорт" - "Тростянец"

28.09.2024. 14:30. "Юность". Горишние Плавни

Один из самых ожидаемых матчей тура. "Горняк-Спорт" в сентябре приятно радует собственных болельщиков результатами. Подопечные Куценко выиграли четыре матча подряд и поднялись на третье место. В прошлом туре "Горняк-Спорт" в конце встречи все-таки дожал "Ниву" - 2:0. "Тростянец" неделю назад упустил победу в противостоянии с "Чайкой" - 1:1. "Тростянец" не выигрывает в последних четырех матчах: три ничьих и одно поражение. Ожидаем бескомпромиссный футбол.

"Чайка" - "Ворскла-2"

29.09.2024. Макаров. "Центральный им. М.Х. Бруквенко"

"Чайка" никак не может занести себе в актив нынешний сезон. Всего одна победа и восьмое место. В прошлом туре подопечные Луценко на выезде сыграли вничью с "Тростянцем". Спас команду на 86-й минуте Дмитрий Сычевский, забивший прямым ударом со штрафного. "Ворскла-2" с третьего места опустилась на пятое. Подопечные Андрущак два матча подряд проиграли. Тем не менее, также следует обращать и на уровень соперников. Полтавчанам противостояли "Колос-2" и "Чернигов".

"Чернигов" - "Александрия-2"

29.09.2024. "Юность". Чернигов

Коллектив из Чернигова в прошлом туре на выезде благодаря голу Андрея Порохни обыграл "Ворсклу-2". Эти три очка позволили команде остаться на втором месте. "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, но уже трижды играл вничью. "Александрия-2" неделю назад уступила "Колосу-2" - 0:2. Слишком много ошибались подопечные Бицюры и соперник их за это наказал. Это было второе в сезоне поражение для "Александрии-2". Новичок соревнований ПФЛ погрузился на четвертое место.

"Металлист 1925-2" - "Колос-2"

29.09.2024. "Колос". Борисполь

Последняя команда группы будет принимать лидера. Для харьковчан это будет действительно испытание. В прошлом туре молодая команда из Харькова уступила "Локомотиву" – 2:3. Футболисты "Металлиста 1925-2" играли неплохо, но все же проиграли. "Колос-2" в нынешнем сезоне еще не проигрывал. Подопечные Бондаренко после победы над "Александрией-2" закрепились на первом месте. Коллектив из Ковалевки выиграл пять матчей подряд."Колос-2" пропустил меньше мячей в группе - 2.