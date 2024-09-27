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Главный тренер Реал Фармы покинул команду и уехал в Канаду
По семейным обстоятельствам
Фото - ФК Реал Фарма
Главный тренер второлиговской одесской "
Похожая ситуация была у него в период зимнего антракта в сезоне-2023/24, однако тогда тренер вернулся из-за океана и возобновил свою работу на тренерском мостике "фармацевтов".
Не исключено, что вернется 52-летний специалист и в этот раз. Хотя существует также и вариант его трудоустройства в Канаде.
В настоящее время обязанности главного тренера "Реала Фармы" выполняет ассистент Пархоменко – Валентин Полтавец.
Напомним, что после семи сыгранных туров в чемпионате Второй лиги "Реал Фарма" занимает последнее, десятое место в группе А, имея в своем активе лишь 3 очка.
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