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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

Новина українською

Сегодня стартует восьмой тур Второй лиги сезона 2024/25. Будут сыграны сразу пять матчей. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Тростянец". Подопечные Куценко выиграли четыре матча подряд и не собираются останавливаться на достигнутом.

Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Городенке, где "Пробий" будет принимать "Скалу 1911". После удачного старта сезона подопечные Ковалюка находятся в кризисе.

13:30. "Реал Фарма" - "Полесье-2"

14:00. "Пробий" - "Скала 1911"

14:30. "Горняк-Спорт" - "Тростянец"

15:00. "Нива-2" - "Рух-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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