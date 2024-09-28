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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня стартует восьмой тур Второй лиги сезона 2024/25. Будут сыграны сразу пять матчей. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Тростянец". Подопечные Куценко выиграли четыре матча подряд и не собираются останавливаться на достигнутом.
Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Городенке, где "Пробий" будет принимать "Скалу 1911". После удачного старта сезона подопечные Ковалюка находятся в кризисе.
13:30. "Реал Фарма" - "Полесье-2"
14:00. "Пробий" - "Скала 1911"
14:30. "Горняк-Спорт" - "Тростянец"
15:00. "Нива-2" - "Рух-2"
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