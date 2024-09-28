Вторая лига. Пробой наконец-то побеждает, шестое подряд поражение Нивы

Сегодня сыграли пять матчей восьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

Игровой день начался противостоянием между "Локомотивом" и "Нивой". Игра завершилась разгромной победой киевлян – 3:0. Героем матча стал Эдвард Кобак. Отметим, что Эдвард второй матч подряд забивает прямым ударом с углового. Однако в протоколе этот гол записали на Захарчука, от которого мяч залетел в ворота.

"Полесье-2" на выезде прогнозированно победило "Реал Фарму" – 2:1. Наконец-то прервал свою серию без побед "Пробий". Подопечные Ковалюка дома обыграли "Скалу 1911" - 2:0. В Горишних Плавнях "Горняк-Спорт" и "Тростянец" голов не забивали - 0:0.

Вторая лига. Восьмой тур

"Горняк-Спорт" - "Тростянец" 0:0

"Локомотив" - "Нива" 3:0

Голы: Захарчук (19, автогол), Романчук (58), Захидный (90+1)

"Пробий" - "Скала 1911" 2:0

Голы: Оринчак (59, 64)

"Нива-2" - "Рух-2" 0:1

Гол: Дзюнь (70)

Удаление: Герега (35)

"Реал Фарма" - "Полесье-2" 1:2

Голы: Барсуков (76) - Радзениекс (4), Трайков (44)