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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается очередной тур
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют еще пять матчей восьмого тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Чернигове, где вторая команда группы Б будет принимать пятую. "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, но против амбициозной "Александрии-2" не стоит ждать легкой прогулки.
Также интересный матч ожидает зрителей в Куликове, где местная команда будет принимать неуступчивый "Ужгород". Сможет ли "Куликов-Белка" вернуться в топ-3?
12:30. "Чернигов" - "Александрия-2"
13:30. "Ольховцы" - "Ревера 1908 года"
14:30. "Куликов-Белка" - "Ужгород"
15:00. "Металлист 1925-2" - "Колос-2"
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