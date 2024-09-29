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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
Обновлено

Завершается очередной тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

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Сегодня сыграют еще пять матчей восьмого тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Чернигове, где вторая команда группы Б будет принимать пятую. "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, но против амбициозной "Александрии-2" не стоит ждать легкой прогулки.

Также интересный матч ожидает зрителей в Куликове, где местная команда будет принимать неуступчивый "Ужгород". Сможет ли "Куликов-Белка" вернуться в топ-3?

12:30. "Чернигов" - "Александрия-2"

13:30. "Ольховцы" - "Ревера 1908 года"

14:30. "Куликов-Белка" - "Ужгород"

15:00. "Металлист 1925-2" - "Колос-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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