Вторая лига. Голевая феерия в Ольховцах, Колос-2 уходит в отрыв

Сегодня сыграли еще пять матчей восьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Макарове "Чайка" принимала "Ворсклу-2". Большого количества моментов в этом противостоянии не было. Казалось, что игра так и завершится без голов, но три очка хозяевам принес стандарт. После розыгрыша углового Александр Кальчук подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота. "Чернигов" в домашнем матче не смог обыграть "Александрию-2" - 0:0. Очень досадный результат для хозяев, которые на забитый мяч все же наиграли. "Колос-2" воспользовался потерей очков конкурентов и укрепил свое лидерство. Подопечные Бондаренко переиграли "Металлист 1925-2" - 3:1.

"Ольховцы" и "Ревера 1908" подарили болельщикам голевую феерию. Гости выигрывали 2:1, но на 82-й минуте после подачи с углового Тимошенко ударом головой спас свою команду – 2:2. "Куликов-Белка" в драматическом матче обыграла "Ужгород" - 2:1.

Вторая лига. Восьмой тур

"Чайка" - "Ворскла-2" 1:0

Гол: Кальчук (84)

"Чернигов" - "Александрия-2" 0:0

"Ольховцы" – "Ревера 1908" 2:2

Голы: Немчанинов (15, пен), Тимошенко (82) – Школьный (17), Бойко (49)

"Куликов-Белка" - "Ужгород" 2:1

Голы: Панасюк (12) Малецкий (85) – Калинчук (85, автогол)

"Металлист 1925-2" - "Колос-2" 1:3

Голы: Кондратюк (81) - Любко (33), Недоля (34), Журавель (67)