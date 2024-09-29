Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Голевая феерия в Ольховцах, Колос-2 уходит в отрыв
Завершился очередной тур
Фото: Вільхівці
Сегодня сыграли еще пять матчей восьмого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В Макарове "Чайка" принимала "Ворсклу-2". Большого количества моментов в этом противостоянии не было. Казалось, что игра так и завершится без голов, но три очка хозяевам принес стандарт. После розыгрыша углового Александр Кальчук подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота. "Чернигов" в домашнем матче не смог обыграть "Александрию-2" - 0:0. Очень досадный результат для хозяев, которые на забитый мяч все же наиграли. "Колос-2" воспользовался потерей очков конкурентов и укрепил свое лидерство. Подопечные Бондаренко переиграли "Металлист 1925-2" - 3:1.
"Ольховцы" и "Ревера 1908" подарили болельщикам голевую феерию. Гости выигрывали 2:1, но на 82-й минуте после подачи с углового Тимошенко ударом головой спас свою команду – 2:2. "Куликов-Белка" в драматическом матче обыграла "Ужгород" - 2:1.
"Чайка" - "Ворскла-2" 1:0
Гол: Кальчук (84)
"Чернигов" - "Александрия-2" 0:0
"Ольховцы" – "Ревера 1908" 2:2
Голы: Немчанинов (15, пен), Тимошенко (82) – Школьный (17), Бойко (49)
"Куликов-Белка" - "Ужгород" 2:1
Голы: Панасюк (12) Малецкий (85) – Калинчук (85, автогол)
"Металлист 1925-2" - "Колос-2" 1:3
Голы: Кондратюк (81) - Любко (33), Недоля (34), Журавель (67)
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ установил абсолютный трансферный рекорд в своей истории
- Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут
- Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября
- Вторая лига. Пробой наконец-то побеждает, шестое подряд поражение Нивы
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе