Вторая лига. Игра тура в Буче, дерби Полтавщины

Уже завтра сыграют пять матчей девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс всего тура. Матчи обещают быть интересными и непредсказуемыми.

Группа А

"Скала 1911" - "Реал Фарма"

05.10.2024. 12:30. "Сокол". Стрый

"Реал Фарма" с тремя очками продолжает оставаться на последнем месте. Одесситы уже успели проиграть семь матчей и пропустили 15 голов. Ужасная игра и результаты. После матча с "Рухом-2" (0:2) покинул команду и уехал к своей семье в Канаду Андрей Пархоменко. И.о.главного тренера "Реал Фармы" сейчас Валентин Полтавец. В прошлом туре одесситы дома прогнозируемо уступили "Полесью-2" - 1:2. "Скала 1911 " продолжает играть не стабильно. Неделю назад коллектив из Стрыя уступил "Пробою" - 0:2. Таким образом, пока "Скала 1911" занимает скромное шестое место. Тем не менее, игра с главным аутсайдером сезона – это хорошая возможность улучшить турнирное положение.

"Ревера 1908" - "Пробий"

05.10.2024. 13:30. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ". Ивано-Франковск

"Пробий" в прошлом туре наконец-то прервал свою серию без побед. Подопечные Ковалюка впервые за четыре тура выиграли. Три очка против "Скалы 1911" помог набрать дубль Богдана Оринчака. Игра команды не была идеальной, но главное сейчас это результат. "Ревера 1908" могла даже побеждать в Ольховцах, но в конце встречи после розыгрыша углового подопечные Матвеева потеряли три очка. Команда из Ивано-Франковска ожидает очень непростой матч, но они могут навязать борьбу фаворита.

"Полесье-2" - "Нива-2"

05.10.2024. 15:00. "СОБ ФК Полесье №1". Глубочица

Первая команда группы будет принимать восьмую. С турнирной точки зрения важен матч для хозяев, ведь сейчас четыре команды имеют по 16 очков и для лидерства коллектива из Житомира стоит побеждать. В прошлом туре "Полесье-2" без проблем разобралось с "Реал Фармой", хотя могли и не доводить до нервной концовки – 2:1. "Нива-2" дома минимально уступила "Руху-2", да еще и потеряла основного защитника. Из-за дисквалификации гостям не сможет помочь Александр Герега. Смогут ли подопечные Лактионова навязать борьбу лидеру?

"Ужгород" - "Ольховцы"

06.10.2024. 14:30. "Авангард". Ужгород

Интригующее противостояние ожидает зрителей в Ужгороде. Местная команда в прошлом туре очень досадно проиграла "Куликов-Белке", хотя и имела все шансы вырывать ничью. Однако "Ужгород" все же пропустил на 89-й минуте и уступил. "Ольховцы" продемонстрировали характер и дома сыграли вничью с "Реверой 1908 года". Спас команду Тимошенко, который вышел во втором тайме и забил после подачи с углового. В случае победы "Ужгород" может обойти своих конкурентов и подняться даже на пятое место.

"Рух-2" - "Куликов-Белка"

06.10.2024. 15:00. Винники. Стадион "им. Богдана Маркевича"

Подопечных Федика в прошлом туре ожидало очень непростое испытание против "Нивы-2". Это был явно не самый лучший матч львовян, но в большинстве они все же смогли дожать соперника. Своим дебютным голом на профессиональном уровне отличился 17-летний защитник Михаил Дзюнь. "Куликов-Белка" на 89-й минуте все же дожала "Ужгород" – 2:1. Сверхважная победа для команды, которая сейчас имеет 16 очков и занимает второе место. Легко гостям против амбициозных львовян точно не будет, но больше шансов на победу все же у "Куликов-Белки".

Группа Б

"Тростянец" - "Локомотив"

05.10.2024. Тростянец. Стадион "им. В.П.Куца"

Подопечные Бакалова своими последними результатами не радуют. "Тростянец" сейчас находится на восьмом месте, а хотя перед сезоном входил в число главных фаворитов. Пока что у команды Бакалова вообще ничего не выходит. Возможно, пришло время для перемен? В прошлом туре коллектив из Сумской области сыграл вничью с "Горняком-Спорт". Киевляне выиграли второй матч подряд. "Локомотив" у себя дома разгромил винницкую "Ниву" – 3:0. Снова с лучшей стороны проявил себя Эдвард Кобак. Постепенно подопечные Лазоренко прогрессируют, и они уже смогли подняться на пятое место. Ожидаем конкурентный футбол в Сумской области.

"Нива" - "Металлист 1925-2"

05.10.2024. 14:30. Винница. "НТВ Нива". Поле №1

В Виннице сыграют аутсайдеры группы Б. Команды набрали по четыре очка и делят 9 и 10 места. "Нива" проиграла шесть матчей подряд. Пока вообще не видно света в конце тоннеля для этого клуба. Неделю назад подопечные Ярошенко разгромно уступили "Локомотиву" – 0:3. "Металлист 1925" прогнозированно проиграл "Колосу-2" – 1:3. Однако провальной эту игру для молодой команды нельзя назвать. Просто это были соперники разного уровня. Сможет ли "Нива" наконец-то прервать свою серию из поражений?

"Колос-2" - "Чернигов"

06.10.2024. "Юбилейный". Буча

Безусловно, это самый ожидаемый матч тура. Лидер группы Б будет принимать своего главного преследователя. "Колос-2" выиграл шесть матчей подряд и уже на три очка опережает "северян". Подопечные Бондаренко играют солидно и прогрессируют от игры к игре. "Чернигов" в прошлом туре в четвертый раз в сезоне сыграл вничью. Коллектив из Чернигова дома не смог переиграть неуступчивую "Александрию-2". Вторая команда группы играла более интересно, но довести свои атаки до логического завершения не смогла. "Колос-2" и "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывали.

"Александрия-2" - "Чайка"

06.10.2024. 13:30. КСК "Ника". Александрия

"Александрия-2" в прошлом туре смогла отобрать очки у "Чернигова". Безусловно, таким результатом подопечные Бицюры могут быть удовлетворены. Коллектив из Александрии сейчас занимает четвертое место и может даже вернуться в топ-3. "Чайка" неделю назад одержала вторую в сезоне победу. Подопечные Игоря Луценко буквально выстрадали три очка в матче против "Ворсклы-2". После подачи с углового в конце встречи отличился Александр Кальчук. Сможет ли "Чайка" победить неуступчивого и амбициозного соперника?

"Ворскла-2" - "Горняк-Спорт"

07.10.2024. 13:00. Полтава. "Лтава"

В последнем матче тура встретятся команды из Полтавской области. "Ворскла-2" в прошлом туре уступила "Чайке" - 0:1. Подопечные Андрущак могли не проигрывать, но на победу точно не наиграли. В атаке в этом матче у полтавчан ничего не получалось. Таким образом, "Ворскла-2" уже опустилась на седьмое место. "Горняк-Спорт" прервал свою победную серию. Подопечные Куценко дома сыграли вничью с "Тростянцем" – 0:0. Пока коллектив из Горишних Плавней занимает третье место, но очки терять нельзя, ведь соперники дышат в спину.