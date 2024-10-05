Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют пять матчей девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. С интересом ожидаем противостояния аутсайдеров группы Б. "Нива" будет принимать "Металлист 1925-2". Это хорошая возможность для подопечных Ярошенко прервать свою серию из поражений.

Также обращаем внимание на игру в Ивано-Франковске, где "Ревера 1908" будет принимать "Пробий". Команда Владимира Ковалюка находится на третьей позиции, имея в своем активе 16 баллов.

12:30. "Скала 1911" - "Реал Фарма"

13:30. "Ревера 1908" - "Пробий"

14:30. "Нива" - "Металлист 1925-2"

15:00. "Полесье-2" - "Самбор-Нива-2"