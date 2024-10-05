Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: Ревера 1908
Сегодня сыграют пять матчей девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. С интересом ожидаем противостояния аутсайдеров группы Б. "Нива" будет принимать "Металлист 1925-2". Это хорошая возможность для подопечных Ярошенко прервать свою серию из поражений.
Также обращаем внимание на игру в Ивано-Франковске, где "Ревера 1908" будет принимать "Пробий". Команда Владимира Ковалюка находится на третьей позиции, имея в своем активе 16 баллов.
12:30. "Скала 1911" - "Реал Фарма"
13:30. "Ревера 1908" - "Пробий"
14:30. "Нива" - "Металлист 1925-2"
15:00. "Полесье-2" - "Самбор-Нива-2"
Популярное сейчас
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Тайсон Фьюри: Я 20 лет искал по всему миру достойного соперника и наконец-то нашел
- Победа Черноморца и нули Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО