Вторая лига. Долгожданная победа Нивы, Полесье-2 становится единоличным лидером

Сегодня сыграли пять матчей девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты субботы. Сегодня было на что посмотреть.

В Тростянце местная команда принимала "Локомотив". Порадовать болельщиков подопечные Бакалова не смогли. Игра завершилась победой киевлян – 1:0. Таким образом, "Локомотив" выигрывает три игры подряд. Достаточно неожиданно потерял очки "Пробий". Подопечные Ковалюка на выезде сыграли вничью с "Реверой 1908" – 1:1. "Скала 1911" на домашней арене прогнозированно победила "Реал Фарму" – 3:1.

"Полесье-2" разгромило "Ниву-2" и стало единоличным лидером – 4:1. В еще одном матче субботы винницкая "Нива" впервые за семь туров выиграла. Подопечные Ярошенко переиграли "Металлист 1925-2" – 3:2. Три очка на 90+3 минуте принес Загорулько.

Вторая лига. Девятый тур

"Полесье-2" - "Самбор-Нива-2" 4:1

Голы: Караман (21), Бристрич (45+3, 54), Матич (50) - Довбецкий (18)

"Тростянец" – "Локомотив" 0:1

Голы: Титаренко (5)

Удаление: Доброхотов (52)

"Ревера 1908" - "Пробий" 1:1

Голы: Угринюк (38) - Сикач (2)

"Скала 1911" - "Реал Фарма" 3:1

Голы: Ралюченко (2), Цуркан (74), Лисовик (84) – Барсуков (86, пен)

"Нива" - "Металлист 1925-2" 3:2

Голы: Загорулько (45+1, 90+3), Борячук (87) - Карпизин (12), Обинайя (44)