Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Девятый тур продолжается
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют еще четыре матча девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Безусловно, наиболее ожидаемой будет встреча между первой и второй командами группы Б. "Чернигов" и "Колос-2" в нынешнем сезоне еще не проигрывали.
Также обращаем внимание на противостояние в Александрии, где местная команда будет принимать "Чайку". В случае победы Александрия-2 может подняться на третье место. Также должно быть интересно противостояние между "Рухом-2" и "Куликов-Белкой".
12:30. "Колос-2" - "Чернигов"
13:30. "Александрия-2" - "Чайка"
14:30. "Ужгород" - "Ольховцы"
15:00. "Рух-2" - "Куликов-Белка"
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