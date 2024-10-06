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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Девятый тур продолжается

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Безусловно, наиболее ожидаемой будет встреча между первой и второй командами группы Б. "Чернигов" и "Колос-2" в нынешнем сезоне еще не проигрывали.

Также обращаем внимание на противостояние в Александрии, где местная команда будет принимать "Чайку". В случае победы Александрия-2 может подняться на третье место. Также должно быть интересно противостояние между "Рухом-2" и "Куликов-Белкой".

12:30. "Колос-2" - "Чернигов"

13:30. "Александрия-2" - "Чайка"

14:30. "Ужгород" - "Ольховцы"

15:00. "Рух-2" - "Куликов-Белка"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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