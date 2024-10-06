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Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов
Центральная игра тура
Фото: ФК Чернігів
В Буче лидер группы Б принимал вторую команду. До этого тура "Колос-2" и "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Безусловно, это был самый ожидаемый матч тура.
Первый тайм завершился без голов. В середине второй половины встречи хозяева открыли счет. После подачи с углового опытный защитник Сергей Басов расстрелял ворота – 1:0. Отыграться "северяне" так и не смогли. Следует отдать должное подопечным Бондаренко, ведь они с 33-й минуты играли в меньшинстве.
Таким образом, "Колос-2" уже открывается на шесть очков. "Чернигов" впервые в сезоне проигрывает.
Вторая лига. Группа Б. Девятый тур
"Колос-2" - "Чернигов" 1:0
Голы: Басов (68)
Удаление: Недоля (33)
"Колос-2": Михеев, Лящук, Канаев, Басов, Сокол, Турчанов, Шевчук, Недоля, Харатин, Дымнич, Рублев
"Чернигов": Татаренко, Школьный, Романченко, Шумило, Порохня, Бибик, Сахно, Сердюк, Ментей, Безгубченко, Вольский
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