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Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов

Вторая лига
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Центральная игра тура

Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов

Фото: ФК Чернігів

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Буче лидер группы Б принимал вторую команду. До этого тура "Колос-2" и "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Безусловно, это был самый ожидаемый матч тура.

Первый тайм завершился без голов. В середине второй половины встречи хозяева открыли счет. После подачи с углового опытный защитник Сергей Басов расстрелял ворота – 1:0. Отыграться "северяне" так и не смогли. Следует отдать должное подопечным Бондаренко, ведь они с 33-й минуты играли в меньшинстве.

Таким образом, "Колос-2" уже открывается на шесть очков. "Чернигов" впервые в сезоне проигрывает.

Вторая лига. Группа Б. Девятый тур

"Колос-2" - "Чернигов" 1:0

Голы: Басов (68)

Удаление: Недоля (33)

"Колос-2": Михеев, Лящук, Канаев, Басов, Сокол, Турчанов, Шевчук, Недоля, Харатин, Дымнич, Рублев

"Чернигов": Татаренко, Школьный, Романченко, Шумило, Порохня, Бибик, Сахно, Сердюк, Ментей, Безгубченко, Вольский

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