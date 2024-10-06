Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов

В Буче лидер группы Б принимал вторую команду. До этого тура "Колос-2" и "Чернигов" в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Безусловно, это был самый ожидаемый матч тура.

Первый тайм завершился без голов. В середине второй половины встречи хозяева открыли счет. После подачи с углового опытный защитник Сергей Басов расстрелял ворота – 1:0. Отыграться "северяне" так и не смогли. Следует отдать должное подопечным Бондаренко, ведь они с 33-й минуты играли в меньшинстве.

Таким образом, "Колос-2" уже открывается на шесть очков. "Чернигов" впервые в сезоне проигрывает.

Вторая лига. Группа Б. Девятый тур

"Колос-2" - "Чернигов" 1:0

Голы: Басов (68)

Удаление: Недоля (33)

"Колос-2": Михеев, Лящук, Канаев, Басов, Сокол, Турчанов, Шевчук, Недоля, Харатин, Дымнич, Рублев

"Чернигов": Татаренко, Школьный, Романченко, Шумило, Порохня, Бибик, Сахно, Сердюк, Ментей, Безгубченко, Вольский