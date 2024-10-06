  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода

Вторая лига

Продолжился девятый тур

Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода

Фото: ФК Куликів-Білка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье сыграли еще три матча девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Александрии местная команда разгромила старожиллю Второй лиги "Чайку" - 4:0. В конце первого тайма Плакса и Романенко довели преимущество "Александрии-2" до комфортного. После перерыва благодаря голу Жадана счет стал разгромным. Точку в матче поставил Базаев, реализовавший пенальти. Гол Дмитрия Коваленко помог "Ужгороду" в домашнем матче обыграть "Ольховцы" - 1:0.

В последнем матче воскресенья вторая команда группы А приехала в гости к четвертой. В середине первого тайма хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Сергей Панченко. Однако довольно быстро футболисты "Куликов-Белки" отыгрались. Защитники "Руха-2" на дальней стойке не уследили за Никитой Шарабурой, переправившего мяч в сетку - 1:1.В итоге, игра так и завершилась вничью.

Вторая лига. Девятый тур

"Александрия-2" - "Чайка" 4:0

Голы: Плакса (43), Романенко (45+2), Жадан (57), Базаев (76, пен)

"Ужгород" - "Ольховцы" 1:0

Голы: Коваленко (7)

"Рух-2" - "Куликов-Белка" 1:1

Голы: Панченко (31) - Шарабура (37)

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Долгожданная победа Нивы, Полесье-2 становится единоличным лидером
ФК Ужгород Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости