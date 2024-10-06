Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода

В воскресенье сыграли еще три матча девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Александрии местная команда разгромила старожиллю Второй лиги "Чайку" - 4:0. В конце первого тайма Плакса и Романенко довели преимущество "Александрии-2" до комфортного. После перерыва благодаря голу Жадана счет стал разгромным. Точку в матче поставил Базаев, реализовавший пенальти. Гол Дмитрия Коваленко помог "Ужгороду" в домашнем матче обыграть "Ольховцы" - 1:0.

В последнем матче воскресенья вторая команда группы А приехала в гости к четвертой. В середине первого тайма хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Сергей Панченко. Однако довольно быстро футболисты "Куликов-Белки" отыгрались. Защитники "Руха-2" на дальней стойке не уследили за Никитой Шарабурой, переправившего мяч в сетку - 1:1.В итоге, игра так и завершилась вничью.

Вторая лига. Девятый тур

"Александрия-2" - "Чайка" 4:0

Голы: Плакса (43), Романенко (45+2), Жадан (57), Базаев (76, пен)

"Ужгород" - "Ольховцы" 1:0

Голы: Коваленко (7)

"Рух-2" - "Куликов-Белка" 1:1

Голы: Панченко (31) - Шарабура (37)