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Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода
Продолжился девятый тур
Фото: ФК Куликів-Білка
В воскресенье сыграли еще три матча девятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В Александрии местная команда разгромила старожиллю Второй лиги "Чайку" - 4:0. В конце первого тайма Плакса и Романенко довели преимущество "Александрии-2" до комфортного. После перерыва благодаря голу Жадана счет стал разгромным. Точку в матче поставил Базаев, реализовавший пенальти. Гол Дмитрия Коваленко помог "Ужгороду" в домашнем матче обыграть "Ольховцы" - 1:0.
В последнем матче воскресенья вторая команда группы А приехала в гости к четвертой. В середине первого тайма хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Сергей Панченко. Однако довольно быстро футболисты "Куликов-Белки" отыгрались. Защитники "Руха-2" на дальней стойке не уследили за Никитой Шарабурой, переправившего мяч в сетку - 1:1.В итоге, игра так и завершилась вничью.
Вторая лига. Девятый тур
"Александрия-2" - "Чайка" 4:0
Голы: Плакса (43), Романенко (45+2), Жадан (57), Базаев (76, пен)
"Ужгород" - "Ольховцы" 1:0
Голы: Коваленко (7)
"Рух-2" - "Куликов-Белка" 1:1
Голы: Панченко (31) - Шарабура (37)
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