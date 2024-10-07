  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Ворскла-2 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла-2 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Ворскла-2 – Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла-2 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

"Ворскла-2" в прошлом туре уступила "Чайке" (0:1), а "Горняк-Спорт" расписал ничью с "Тростянцем" (0:0).

Полтавский клуб с 9 баллами идет на 7-й строчке в турнирной таблице группы Б Первой лиги. Клуб из города Горишние Плавни занимает 5-е место, набрав 13 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Ворсклы".

Вторая лига. Группа Б. 9-й тур
7 октября 2024 год
"Ворскла-2" 13:00 "Горняк-Спорт"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода
yellow-arrow
Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) смотреть футбол онлайн Ворскла-2 (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости