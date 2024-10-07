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Ворскла-2 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ворскла-2 – Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
"Ворскла-2" в прошлом туре уступила "Чайке" (0:1), а "Горняк-Спорт" расписал ничью с "Тростянцем" (0:0).
Полтавский клуб с 9 баллами идет на 7-й строчке в турнирной таблице группы Б Первой лиги. Клуб из города Горишние Плавни занимает 5-е место, набрав 13 очков.
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Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ и "Ворсклы".
Вторая лига. Группа Б. 9-й тур
7 октября 2024 год
"Ворскла-2" 13:00 "Горняк-Спорт"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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