  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Ворскла-2 – Горняк-Спорт 1:2. Подопечные Куценко возвращаются на третье место
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Ворскла-2 – Горняк-Спорт 1:2. Подопечные Куценко возвращаются на третье место

Вторая лига

Последняя игра тура

Вторая лига. Ворскла-2 – Горняк-Спорт 1:2. Подопечные Куценко возвращаются на третье место

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве завершился девятый тур Второй лиги сезона 2024/25. Местная "Ворскла-2" принимала "Горняк-Спорт". Вашему вниманию результат противостояния.

Хозяева в начале встречи играли более активно, но дважды выручил свою команду Кирилл Лавута. А вот "Горняк-Спорт" в середине первого тайма открыл счет. После розыгрыша штрафного из-за пределов штрафной мощно в угол ворот пробил Страшкевич - 0:1. В конце тайма гости еще и увеличили свое преимущество и снова после штрафного. Страшкевич подал, а Студенко пробил мимо голкипера – 0:2.

В начале второго тайма Черныш реализовал пенальти и вернул интригу в наш матч. Однако отыграться хозяева не смогли. Максимально пассивно после перерыва играл "Горняк-Спорт", но преимущество все же удержал.

Вторая лига. Девятый тур. Группа Б

"Ворскла-2" - "Горняк-Спорт" 1:2

Голы: Черныш (49, пен) - Страшкевич (26), Студенко (40)

"Ворскла-2": Домолега, Селин, Романец, Багинский, Воробей, Кулаковский, Черныш, Оденцов, Островский, Прус, Ндукве

"Горняк-Спорт": Лавута, Черныш, Юрченко, Козловский, Шептицкий, Мороз, Дудка, Мисержи, Страшкевич, Тяпкин, Студенко

По теме
yellow-arrow
Ворскла-2 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Разгромное поражение Чайки, первая за три тура победа Ужгорода
yellow-arrow
Вторая лига. Колос-2 – Чернигов 1:0. Победу принес опытный Басов
Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости