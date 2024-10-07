Вторая лига. Ворскла-2 – Горняк-Спорт 1:2. Подопечные Куценко возвращаются на третье место

В Полтаве завершился девятый тур Второй лиги сезона 2024/25. Местная "Ворскла-2" принимала "Горняк-Спорт". Вашему вниманию результат противостояния.

Хозяева в начале встречи играли более активно, но дважды выручил свою команду Кирилл Лавута. А вот "Горняк-Спорт" в середине первого тайма открыл счет. После розыгрыша штрафного из-за пределов штрафной мощно в угол ворот пробил Страшкевич - 0:1. В конце тайма гости еще и увеличили свое преимущество и снова после штрафного. Страшкевич подал, а Студенко пробил мимо голкипера – 0:2.

В начале второго тайма Черныш реализовал пенальти и вернул интригу в наш матч. Однако отыграться хозяева не смогли. Максимально пассивно после перерыва играл "Горняк-Спорт", но преимущество все же удержал.

Вторая лига. Девятый тур. Группа Б

"Ворскла-2" - "Горняк-Спорт" 1:2

Голы: Черныш (49, пен) - Страшкевич (26), Студенко (40)

"Ворскла-2": Домолега, Селин, Романец, Багинский, Воробей, Кулаковский, Черныш, Оденцов, Островский, Прус, Ндукве

"Горняк-Спорт": Лавута, Черныш, Юрченко, Козловский, Шептицкий, Мороз, Дудка, Мисержи, Страшкевич, Тяпкин, Студенко