Вторая лига. Игра тура в Глубочице, интригующее противостояние в Александрии

Уже завтра в Полтаве на стадионе "Лтава" стартует десятый тур Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс всего тура.

Группа А

"Скала 1911" - "Нива-2"

12.10.2024. 14:00. "Сокол". Стрый

В Стрые пятая команда группы будет принимать восьмую. В прошлом тура "Скала 1911" прогнозированно обыграла "Реал Фарму" - 3:1. "Скала 191"1 не играет вничью в четырех последних поединках: две победы и два поражения. Коллектив из Стрыя пропустил меньше всего в группе - семь мячей. "Нива-2" в прошлом туре хоть и выигрывала 1:0, но без шансов уступила "Полесью-2" - 1:4. "Нива-2" не побеждает в последних четырех матчах: одна ничья и три поражения. Есть все шансы, что эта серия продолжится.

"Рух-2" - "Ужгород"

12.10.2024. 14:30. Винники. Стадион "им. Богдана Маркевича"

"Рух-2" в прошлом туре отобрал очки у "Куликов-Белки" - 1:1. Таким образом, подопечные Федыка шесть матчей не проиграют: пять побед и ничья. Такие результаты позволили команде подняться на второе место. Убеждены, что львовяне не собираются останавливаться на достигнутом. "Ужгород" тоже может быть собой доволен после прошлого тура. Подопечные Лободы минимально переиграли "Ольховцы" и сейчас занимают шестое место. Таким образом "Ужгород" прервал свою серию из двух туров без побед.

"Полесье-2" - "Куликов-Белка"

12.10.2024. 15:00. Глубочица. "СОБ ФК Полесье №1"

Безусловно, это – центральный матч всего тура. Первая команда группы будет принимать четвертую. В случае победы "Куликов-Белка" может возглавить турнирную таблицу группы. Неделю назад "Полесье-2" разгромило "Ниву-2" – 4:1. Это была третья победа подряд. Житомирская команда забила больше всего мячей в группе – 20 голов. "Куликов-Белка" сыграла вничью с "Рухом-2" – 1:1. "Куликов-Белка" не проигрывает в последних пяти матчах: три победы и две ничьи. Ожидаем интересный и результативный футбол.

"Ревера 1908" - "Реал Фарма"

13.10.2024. 12:30. Ивано-Франковск. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ"

Встреча главных аутсайдеров группы. Подопечные Ярослава Матвиева занимают девятую позицию в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Ревера 1908" не побеждает в последних трех матчах: две ничьи и одно поражение. Однако результатом предыдущего тура эта команда должна быть довольна, ведь сыграла вничью с "Пробоем". На игру "Реал Фармы" без слез невозможно смотреть. "Реал Фарма" проиграла последние пять матчей. Одесситы пропустили больше всего мячей в группе – 20, а забили всего четыре. Больше шансов на победу безусловно у хозяев.

"Ольховцы" - "Пробий"

13.10.2024. 15:00. Ольховцы. "Ольховцы-Арена-Парк"

"Ольховцы" в прошлом туре прервали свою серию из трех матчей без проигрыша. Подопечные Алексея Зорина на выезде минимально уступили "Ужгороду". Коллектив из Ольховцев пока занимает седьмое место. "Пробий" в последних матчах играет нестабильно. Подопечные Ковалюка в прошлом туре неожиданно сыграли вничью с "Реверой 1908" и отпустили "Полесье-2" в отрыв. Гости не имеют права терять очки, если не хотят вылететь из топ-3. Однако легкой прогулки им ожидать не стоит.

Группа Б

"Ворскла-2" - "Локомотив"

11.10.2024. 13:00. "Лтава". Полтава

Этой игрой открывается программа десятого тура Второй лиги. Полтавчане в прошлом туре уступили "Горняку-Спорт", хотя по игре этого результата не заслуживали. Подопечные Андрущак занимают седьмое место, но в случае победы могут подняться вверх. "Локомотив" радует болельщиков результатами – три победы подряд. Подопечные Лазоренко научились выжимать максимум из своих моментов. Ожидаем интересную игру двух амбициозных соперников.

"Тростянец" - "Нива"

12.10.2024. 12:00. Тростянец. Стадион "им. В.Куца"

"Тростянец" своими результатами и игрой продолжает разочаровывать болельщиков. Команда из Сумской области не может выиграть пять матчей подряд: четыре ничьих и поражение. В прошлом туре "Тростянец" дома минимально проиграл "Локомотиву". "Нива" наконец-то впервые за семь туров набрала очки. Подопечные Ярошенко в волевом стиле обыграли "Металлист 1925" - 3:2. Коллектив из Винницы пока занимает предпоследнее место. Сложно отдать предпочтение кому-то в противостоянии кризисных соперников.

"Металлист 1925-2" -"Чернигов"

12.10.2024. "Колос". Борисполь

Последняя команда группы будет принимать вторую. "Металлист 1925-2" проиграл последние пять матчей. В прошлом туре эта серия могла прерваться, но в компенсированное время после стандарта подопечные Карпенко пропустили и проиграли "Ниве". "Чернигов" впервые в нынешнем сезоне проиграл. Коллектив из Чернигова уступил "Колосу-2", хоть и играл в большинстве. Досадный результат для команды, претендующей на повышение в классе. Ожидаем уверенную победу "северян".

"Александрия-2" - "Горняк-Спорт"

12.10.2024. 13:30. Александрия. КСК "Ника"

Интересное противостояние четвертой и третьей команды ожидает нас в Александрии. В прошлом туре "Александрия-2" довольно неожиданно разгромила "Чайку" – 4:0. Максимально эффективно подопечные Бицюры сыграли в атаке, ведь моментов создали не слишком много. "Горняк-Спорт" в непростом матче обыграл "Ворсклу-2" - 2:1. Это была явно не самая лучшая игра подопечных Куценко, но результат на табло. В случае победы хозяева могут обойти своего конкурента в таблице.

"Колос-2" - "Чайка"

13.10.2024. "Юбилейный". Буча

"Колос-2" после победы над "Черниговым" оторвался от своего главного преследователя уже на шесть очков. Подопечные Бондаренко в меньшинстве благодаря голу опытного Басова одержали сверхважную победу. Таким образом, это уже седьмая победа подряд "Колоса-2". "Чайка" в прошлом туре разгромно уступила "Александрии-2" - 0:4. На столь разгромное поражение команда не рассчитывала, но результат на табло. Таким образом, "Чайка" прервала свою серию из трех матчей без проигрыша. Зацепиться хотя бы за ничью в Буче гостям будет очень сложно.