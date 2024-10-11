Ворскла-2 – Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче десятого тура Второй лиги седьмая команда группы Б будет принимать пятую. "Ворскла-2" проиграла четыре матча подряд, но по игре не все так безнадежно. В прошлом туре подопечные Андрущак играли лучше "Горняка-Спорта", но достичь результата не удалось. "Локомотив" сейчас находится в хорошем игровом тонусе – три подряд победы.

Начало игры – в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.