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Ворскла-2 – Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Ворскла-2 – Локомотив: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла-2 – Локомотив: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Локомотив

Новина українською

В стартовом матче десятого тура Второй лиги седьмая команда группы Б будет принимать пятую. "Ворскла-2" проиграла четыре матча подряд, но по игре не все так безнадежно. В прошлом туре подопечные Андрущак играли лучше "Горняка-Спорта", но достичь результата не удалось. "Локомотив" сейчас находится в хорошем игровом тонусе – три подряд победы.

Начало игры – в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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