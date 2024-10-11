Вторая лига. Ворскла-2 – Локомотив 0:1. Четвертая победа киевлян подряд

Сегодня стартовал десятый тур Второй лиги сезона 2024/25. В Полтаве местная "Ворскла-2" принимала "Локомотив". Игра должна была начаться в 13:00, но из-за воздушной тревоги стартовый свисток прозвучал в 15:00.

Команды успели сыграть всего половину первого тайма и затем снова вынуждены были перейти в укрытие. Безусловно, о каком-то ярком футболе в таких условиях сложно было говорить. На перерыв соперники ушли без голов.

Киевляне прибавили в активности в начале второй половины встречи. Мог забивать Кобак, но он с выгодной позиции пробил мимо дальнего угла. У хозяев вообще ничего не получалось в заключительной трети поля. Стоит отметить голкипера "Ворсклы-2" Ермолова, сегодня игравшего надежно.

На 71-й минуте киевляне все же добились своего. Мяч после удара Романчука и рикошета от Тищенко залетел в дальний угол – 0:1. Отыграться хозяева не смогли. Четвертая подряд победа киевлян.

Вторая лига. Десятый тур. Группа Б

"Ворскла-2" - "Локомотив" 0:1

Голы: Романчук (71)

"Ворскла-2": Ермолов – Изотов, Романец, Прус, Кулаковский, Тищенко, Ндукве, Черныш, Карпусь, Островский, Воробей

"Локомотив": Закорский - Пятибрат, Козий, Николишин, Романчук, Мельниченко, Захидный, Титаренко, Пось, Вакуленко, Кобак