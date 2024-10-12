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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

Новина українською

Сегодня сыграют сразу шесть матчей десятого тура Второй лиги. Болельщикам точно будет на что посмотреть. Безусловно, наиболее ожидаемой будет игра в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Куликов-Белку". В случае победы "Куликов-Белка" сможет обойти коллектив из Житомира, который сейчас возглавляет группу.

Также должна быть интересна игра в "Александрии", где местная команда будет принимать "Горняк-Спорт". Это противостояние соперников из топ-4, которых отделяет всего одно очко.

12:00. "Тростянец" - "Нива"

13:00. "Металлист 1925-2" - "Чернигов"

13:30. "Александрия-2" - "Горняк-Спорт"

14:00. "Скала 1911" - "Самбор-Нива-2"

14:30. "Рух-2" - "Ужгород"

15:00. "Полесье-2" - "Куликов-Белка"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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