Вторая лига. Долгожданная победа Тростянца, безумие в Глубочице

Сегодня сыграли сразу шесть матчей десятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче субботы "Тростянец" принимал "Ниву". К этому туру коллектив из Сумской области не побеждал шесть матчей подряд. Сегодня эта серия прервалась. Подопечные Бакалова победили – 2:1. "Чернигов" на выезде победил главного аутсайдера группы Б "Металлист 1925-2" – 2:0. Один из мячей "северяне" забили с пенальти, но в этом эпизоде ​​не было нарушения правил. Дубль Базаева принес "Александрии-2" победу над "Горняком-Спорт" - 2:1. Таким образом, подопечные Куценко впервые за семь туров проигрывают.

Сенсацией завершилась игра в Стрые, где "Нива-2" победила местную "Скалу 1911" - 2:1. "Рух-2" дома обыграл "Ужгород" - 3:0. Обращаем внимание на дубль 19-летнего нападающего Святослава Боцькива.

В центральном матче туро "Полесье-2" принимало "Куликов-Белку". Перед туром коллектив из Житомира опережал своего конкурента на два очка. К 90+5 минуте счет был 1:0 в пользу гостей. Однако на 90+5 минуте Алексей Авраменко сравнял счет. Казалось, что игра завершится вничью, но Пилипчук все же принес победу "Куликов-Белке" – 1:2.

Вторая лига. Десятый тур

"Тростянец" – "Нива" 2:1

Голы: Слипухин (9), Тишининов (14, пен) – Кобцов (75)

"Чернигов" - "Металлист 1925-2" 2:0

Голы: Романченко (17, пен), Сердюк (51)

"Александрия-2" - "Горняк-Спорт" 2:1

Голы: Базаев (6, пен, 46) – Студенко (16)

"Скала 1911" - "Нива-2" 1:2

Голы: Руденко (90) - Напуда (23), Вадовский (46)

Удаление: Грицак (90+1)

"Рух-2" - "Ужгород" 3:0

Голы: Боцькив (27, 44), Бойко (88)

"Полесье-2" - "Куликов-Белка" 1:2

Голы: Авраменко (90+5) - Шарабура (35), Пилипчук (90+7)