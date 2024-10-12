Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Долгожданная победа Тростянца, безумие в Глубочице
Было на что посмотреть
Фото: ФК Тростянець
Сегодня сыграли сразу шесть матчей десятого тура Второй лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче субботы "Тростянец" принимал "Ниву". К этому туру коллектив из Сумской области не побеждал шесть матчей подряд. Сегодня эта серия прервалась. Подопечные Бакалова победили – 2:1. "Чернигов" на выезде победил главного аутсайдера группы Б "Металлист 1925-2" – 2:0. Один из мячей "северяне" забили с пенальти, но в этом эпизоде не было нарушения правил. Дубль Базаева принес "Александрии-2" победу над "Горняком-Спорт" - 2:1. Таким образом, подопечные Куценко впервые за семь туров проигрывают.
Сенсацией завершилась игра в Стрые, где "Нива-2" победила местную "Скалу 1911" - 2:1. "Рух-2" дома обыграл "Ужгород" - 3:0. Обращаем внимание на дубль 19-летнего нападающего Святослава Боцькива.
В центральном матче туро "Полесье-2" принимало "Куликов-Белку". Перед туром коллектив из Житомира опережал своего конкурента на два очка. К 90+5 минуте счет был 1:0 в пользу гостей. Однако на 90+5 минуте Алексей Авраменко сравнял счет. Казалось, что игра завершится вничью, но Пилипчук все же принес победу "Куликов-Белке" – 1:2.
Вторая лига. Десятый тур
"Тростянец" – "Нива" 2:1
Голы: Слипухин (9), Тишининов (14, пен) – Кобцов (75)
"Чернигов" - "Металлист 1925-2" 2:0
Голы: Романченко (17, пен), Сердюк (51)
"Александрия-2" - "Горняк-Спорт" 2:1
Голы: Базаев (6, пен, 46) – Студенко (16)
"Скала 1911" - "Нива-2" 1:2
Голы: Руденко (90) - Напуда (23), Вадовский (46)
Удаление: Грицак (90+1)
"Рух-2" - "Ужгород" 3:0
Голы: Боцькив (27, 44), Бойко (88)
"Полесье-2" - "Куликов-Белка" 1:2
Голы: Авраменко (90+5) - Шарабура (35), Пилипчук (90+7)
Популярное сейчас
- На фронте от действий армии РФ погиб украинский футбольный тренер
- "Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике
- Луч света в темном царстве. Акценты зрителя на игре Украины с Грузией
- УАФ аккредитовала еще один украинский стадион для матчей УПЛ
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек