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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Последние матчи тура

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: НК Пробій

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Сегодня сыграют еще три матча десятого тура Второй лиги. Хороший шанс прервать свою серию из трех матчей без побед есть у "Ревера 1908", которая будет принимать главного аутсайдера группы А - "Реал Фарму". Одесситы в нынешнем чемпионате уже успели пропустить 20 мячей.

Шанс сравняться по очкам с лидерами есть у НК "Пробий", но для этого необходимо побеждать неуступчивые "Ольховцы". Легкой прогулки у подопечных Ковалюка не должно быть.

12:30. "Ревера 1908" - "Реал Фарма"

13:30. "Колос-2" - "Чайка"

15:00. "Ольховцы" - "Пробий"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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