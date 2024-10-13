Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча десятого тура Второй лиги. Хороший шанс прервать свою серию из трех матчей без побед есть у "Ревера 1908", которая будет принимать главного аутсайдера группы А - "Реал Фарму". Одесситы в нынешнем чемпионате уже успели пропустить 20 мячей.

Шанс сравняться по очкам с лидерами есть у НК "Пробий", но для этого необходимо побеждать неуступчивые "Ольховцы". Легкой прогулки у подопечных Ковалюка не должно быть.

12:30. "Ревера 1908" - "Реал Фарма"

13:30. "Колос-2" - "Чайка"

15:00. "Ольховцы" - "Пробий"