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Вторая лига. Волевая победа Пробоя, Реал Фарма прерывает серию из поражений
Последние матчи тура
Фото: Ревера 1908
Сегодня сыграли еще три матча десятого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых не обошлось без неожиданностей.
В стартовом матче воскресенья "Ревера 1908" и "Реал Фарма". Казалось, что хозяева наконец-то смогут прервать свою серию без побед, но они разочаровали своих болельщиков. Первый тайм не порадовал зрителей большим количеством моментов, но в компенсированное время хозяева все же смогли забить. Угринюк прострелил, а Шостак забил в пустые ворота. На 67-й минуте Меленчук мощным ударом из пределов штрафной принес одесситам важную ничью - 1:1.
Достаточно неожиданно потерял очки лидер группы Б "Колос-2". Подопечные Бондаренко сыграли вничью с "Чайкой" – 1:1. В последнем матче тура "Ольховцы" принимали "Пробий". Уже на второй минуте Колочавин вывел хозяев вперед, но удержать ничью подопечные Зорина не смогли. Дубль Оринчака помог "Пробою" выиграть – 2:1.
Вторая лига. Десятый тур
"Ревера 1908" - "Реал Фарма" 1:1
Голы: Шостак (45+1) – Меленчук (67)
"Колос-2" - "Чайка" 1:1
Голы: Рублев (10) - П. Савчук (68)
"Ольховцы" - "Пробой" 1:2
Голы: Колочавин (3) - Оринчак (45, 62)
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