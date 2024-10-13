Вторая лига. Волевая победа Пробоя, Реал Фарма прерывает серию из поражений

Сегодня сыграли еще три матча десятого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, в которых не обошлось без неожиданностей.

В стартовом матче воскресенья "Ревера 1908" и "Реал Фарма". Казалось, что хозяева наконец-то смогут прервать свою серию без побед, но они разочаровали своих болельщиков. Первый тайм не порадовал зрителей большим количеством моментов, но в компенсированное время хозяева все же смогли забить. Угринюк прострелил, а Шостак забил в пустые ворота. На 67-й минуте Меленчук мощным ударом из пределов штрафной принес одесситам важную ничью - 1:1.

Достаточно неожиданно потерял очки лидер группы Б "Колос-2". Подопечные Бондаренко сыграли вничью с "Чайкой" – 1:1. В последнем матче тура "Ольховцы" принимали "Пробий". Уже на второй минуте Колочавин вывел хозяев вперед, но удержать ничью подопечные Зорина не смогли. Дубль Оринчака помог "Пробою" выиграть – 2:1.

Вторая лига. Десятый тур

"Ревера 1908" - "Реал Фарма" 1:1

Голы: Шостак (45+1) – Меленчук (67)

"Колос-2" - "Чайка" 1:1

Голы: Рублев (10) - П. Савчук (68)

"Ольховцы" - "Пробой" 1:2

Голы: Колочавин (3) - Оринчак (45, 62)