Вторая лига. Интригующее противостояние в Куликове, Горняк-Спорт будет принимать лидера

Уже завтра в Виннице стартует одиннадцатый тур Второй лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию анонс всего тура. Ожидаем интересные и бескомпромиссные матчи.

Группа Б

"Нива" - "Ворскла-2"

17.10.2024. 14:00. Винница. "НТБ Нива"

Казалось, что победа над "Металлистом 1925-2" должна придать "Ниве" уверенности в собственных силах. Однако не так произошло, как думалось. Подопечные Ярошенко в прошлом туре на выезде уступили кризисному "Тростянцу" – 1:2. Коллектив из Винницы остается на предпоследнем месте. "Ворскла-2" тоже переживает не лучшие времена. Полтавчане проиграли пять матчей подряд, хотя стартовали достаточно удачно. После этих неудач подопечные Андрущак опустились уже на восьмое место. Сложно определить фаворита этого противостояния, но надеемся, что игра будет интересной.

"Локомотив" - "Александрия-2"

18.10.2024. 13:00. Киев. НТК "им. Банникова"

"Локомотив" радует своих болельщиков последними результатами. Киевляне выиграли четыре последних матча и заслуженно занимают четвертое место. Отметим, что подопечные Лазоренко в трех турах подряд не пропускают. Однако на этот раз у них соперник будет серьезным. "Александрия-2" два матча подряд выиграла и сейчас занимает третье место в группе. Подопечные Бицюры за два тура забили шесть голов и всего один пропустили. В случае победы киевляне могут обойти своего конкурента, но достичь этого результата будет очень непросто.

"Тростянец" – "Металлист 1925-2"

19.10.2024. Тростянец. Стадион "им. В.Куца"

Подопечные Бакалова наконец-то прервали свою серию без побед. "Тростянец" впервые за семь туров выиграл, и это всего вторая победа для команды из Сумской области. Три очка в матче с "Нивой" принесли Слипухин и Тишининов. Игра была не идеальной, но результат на табло. "Металлист 1925-2" остается на последнем месте и проиграл шесть матчей подряд. Однако вряд ли стоит критиковать молодую команду за поражение от "Чернигова". На ход матча повлиял пенальти, но в том эпизоде ​​нарушения правил не было. Сможет ли "Тростянец" обыграть главного аутсайдера группы и продолжить борьбу хотя бы за топ-4?

"Горняк-Спорт" - "Колос-2"

19.10.2024. 12:30. "Юность". Горишние Плавни"

В прошлом туре прервалась серия без поражений "Горняка-Спорт". Подопечные Валерия Куценко впервые на семь туров проиграли. На выезде коллектив из Горишних Плавней уступил "Александрии-2" и опустился на пятое место. "Колос-2" неделю назад тоже очень неожиданно потерял очки. Игра с "Чайкой" завершилась вничью – 1:1. Таким образом, подопечные Бондаренко впервые за восемь туров не выиграли. Однако коллектив из Ковалевки все еще достаточно комфортно лидирует и имеет четыре очка преимущество над ФК "Чернигов" (и игра в запасе). Очень непростое испытание ожидает хозяев, но они способны удивить.

"Чайка" - "Чернигов"

20.10.2024. Макаров."Центральный им. М.Х. Бруквенко"

Один из самых интересных матчей тура. "Чайка" в прошлом туре неожиданно смогла отобрать очки у лидера. Ничью в матче с "Колосом-2" принесли Савчуки. Петр ассистировал, а Александр забил. "Чайка" пока занимает седьмое место, и это явно не те результаты, которые ожидали от команды. Подопечные Луценко забили всего четыре гола. "Чернигов" неделю назад прогнозированно переиграл "Металлист 1925-2" и сократил отставание от первого места. Коллектив из Чернигова достаточно качественно играет в защите – пять пропущенных мячей (второй показатель в группе).

Группа А

"Реал Фарма" - "Пробий"

19.10.2024. 12:00. "Иван". Одесса

Непростое испытание ожидает главного аутсайдера группы. Подопечные Полтавца в прошлом туре неожиданно смогли сыграть вничью на выезде против "Реверы 1908". Одесситы впервые за шесть туров набрали очки, но их проблемы никуда не девались. "Пробий" мог снова не выиграть, но в волевом стиле благодаря дублю Оринчака набрал три очка в Ольховцах. Таким образом, подопечные Ковалюка вместе с "Рухом-2" и "Куликов-Белкой" имеют по 20 очков. Если гости не выиграют, это будет считаться невероятной сенсацией.

"Самбор-Нива-2" - "Ревера 1908 года"

19.10.2024. 13:30. Самбор. Стадион "им. Льва Броварского"

"Самбор-Нива-2" в прошлом туре сенсационно на выезде победила "Скалу 1911" – 2:1. Это был один из лучших матчей для подопечных Лактионова. Для них это была первая за пять туров победа. "Ревера 1908" сама себе создала проблемы в матче с главным аутсайдером группы. Подопечные Матвиева выигрывали в "Реал Фармы", но начали после перерыва играть слишком пассивно и потеряли очки – 1:1."Ревера 1908 года" в последних трех матчах сыграла вничью. Прервать серию без побед против неуступчивого соперника гостям будет непросто.

"Рух-2" - "Ольховцы"

19.10.2024. 14:15. Винники. Стадион "им. Богдана Маркевича"

"Рух-2" продолжает радовать собственных болельщиков. Подопечные Федика не проигрывают уже семь матчей: шесть побед и ничья. В прошлом туре львовяне разгромили "Ужгород" и поднялись на первое место в группе. Отметим дубль 19-летнего нападающего Святослава Боцькива. "Ольховцы" могли сотворить сенсацию, но все же уступили "Пробою" - 1:2. "Ольховцы" не могут выиграть четыре матча: две ничьи и два поражения. Есть все шансы для того, что эта серия продолжится.

"Куликов-Белка" - "Скала 1911"

20.10.2024. 13:30. Куликов. "Куликов-Арена"

Полный спектр эмоций пережили болельщики "Куликов-Белки" в прошлом туре. Подопечные Костика выигрывали 1:0 у "Полесья-2", но на 90+5 минуте пропустили. Однако буквально через три минуты 17-летний нападающий Даниил Пилипчук своим результативным ударом принес коллективу из Куликова сверхважные три очка. Для него это третий гол среди профессионалов. "Скала 1911" неожиданно дома уступила "Самбору-Ниве-2" - 1:2. К тому же, из-за дисквалификации в этом туре не сможет сыграть Назар Грицак. "Скала 1911" продолжает занимать пятое место, но конкуренты дышат в спину.

"Ужгород" - "Полесье-2"

20.10.2024. 14:00. Ужгород. "Авангард"

Обе команды в прошлом туре проиграли. "Ужгород" без шансов уступил "Руху-2" - 0:3. За последние туры это самая провальная игра для подопечных Лободы. "Полесье-2" в центральном матче десятого тура на 90+8 минуте пропустило и проиграло "Куликов-Белке". После этого поражения коллектив из Житомира лишился лидерства и опустился на четвертое место. Безусловно, в Ужгород "Полесье-2" приедет разъяренное. Шансов зацепиться за результат у хозяев немного.