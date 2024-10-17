Нива В – Ворскла-2: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція

"Нива" в прошлом тура потерпела поражение от "Тростянца" (1:2), а "Ворскла-2" минимально уступила "Локомотиву" (0:1).

Винницкий клуб с 7 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице группы Б Первой лиги. Полтавский коллектив располагается на 8-й строчке, набрав 9 очков.

Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ. Видеотрансляция матча будет добавлена позже.

Вторая лига. Группа Б. 11-й тур

17 октября 2024 год

"Нива" Винница 14:00 Ворскла-2

Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ