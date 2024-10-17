Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива В – Ворскла-2: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
Нива В – Ворскла-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/FCNyvaVinnytsia
"Нива" в прошлом тура потерпела поражение от "Тростянца" (1:2), а "Ворскла-2" минимально уступила "Локомотиву" (0:1).
Винницкий клуб с 7 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице группы Б Первой лиги. Полтавский коллектив располагается на 8-й строчке, набрав 9 очков.
Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ. Видеотрансляция матча будет добавлена позже.
Вторая лига. Группа Б. 11-й тур
17 октября 2024 год
"Нива" Винница 14:00 Ворскла-2
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ
Популярное сейчас
- "Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
- Нагорняк назвал две позиции в сборной Украины, которые закрыты на 10 лет вперед
- Шацких: В матче с Чехией на Калюжного приезжали смотреть скауты
- С дублем и ассистом Саленко. Динамо в спарринге разгромило Колос-2
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции