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Нива В – Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива В – Ворскла-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/FCNyvaVinnytsia
"Нива" в прошлом тура потерпела поражение от "Тростянца" (1:2), а "Ворскла-2" минимально уступила "Локомотиву" (0:1).
Винницкий клуб с 7 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице группы Б Первой лиги. Полтавский коллектив располагается на 8-й строчке, набрав 9 очков.
Начало игры - в 14:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
Вторая лига. Группа Б. 11-й тур
17 октября 2024 год
"Нива" Винница 14:00 Ворскла-2
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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