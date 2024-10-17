Вторая лига. Нива – Ворскла-2 3:0. Бенефис Загорулько

Одиннадцатый тур Второй лиги стартовал игрой в Виннице, где местная "Нива" принимала полтавскую "Ворсклу-2". "Нива" в нынешнем сезоне разочаровывает и заслуженно занимает предпоследнее место. Однако, и у "Ворсклы-2" ситуации не самая лучшая. Подопечные Андрущак проиграли пять матчей подряд.

В середине первого тайма хозяева вышли вперед. Загорулько хладнокровно реализовал выход один на один. Играющий президент "Нивы" мастерски перебросил вышедшего из ворот голкипера - 1:0. Еще до перерыва подопечные Ярошенко увеличили свое преимущество. Все тот же Загорулько мощно пробил со штрафного и не оставил шансов Ященко – 2:0.

Во втором тайме полтавчане даже не смогли забить мяч престижа. Точку в матче на 85-й минуте поставил Артем Юрченко. В итоге разгромная победа хозяев.

"Нива" - "Ворскла-2" 3:0

Голы: Загорулько (19, 39), Юрченко (85)

"Нива": Захарчук – Борячук, Д. Мельник, Евтихов, И. Рябый, Чигур, Хоренженко, Петленко, Власенко, Кобцов, Загорулько

"Ворскла-2": Ященко – Селин, Романец, Багинский, Воробей, Тищенко, Сердюк, Оденцов, Карпусь, Булгатов, Островский