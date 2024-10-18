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Локомотив – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив – Александрия-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/fc.lokomotyv.ua
"Локомотив" в прошлом туре минимально обыграл "Ворсклу-2" (1:0), а "Александрия-2" одержала победу над "Горняк-Спортом" (2:1).
Киевский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице группы Б Первой лиги, набрав 17 баллов. Александрийцы с 18 пунктами идут на 3-й строчке.
Игра начнется в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
Вторая лига. Группа Б. 11-й тур
18 октября 2024 год
"Локомотив" Киев 13:00 "Александрия-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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