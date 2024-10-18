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Вторая лига. Локомотив – Александрия-2 0:3. Киевляне прерывают свою победную серию
Единственная игра пятницы
Фото: ФК Локомотив Київ
В Киеве в матче одиннадцатого тура Второй лиги "Локомотив" принимал "Александрию-2". Это было противостояние команд из топ-4, которых отделял всего один зачетный пункт. Киевляне к этому туру выиграли четыре матча подряд. "Александрия-2" не проигрывала три тура подряд.
Ожидалось, что в противостоянии конкурентов будет интрига, но все решилось еще до перерыва. Гости смогли дважды за две минуты забить. На 28-й минуте после прострела Граждана из пределов штрафной расстрелял ворота Родион Плакса – 0:1. Буквально в следующей атаке все тот же Плакса из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 0:2. Киевляне не успели прийти в себя после первого пропущенного и тут же их отправили в существенный нокдаун.
На 57-й минуте счет стал разгромным. Выход один на один реализовал Владислав Погорелый – 0:3. Таким образом, победная серия киевлян прерывается. "Александрия-2" поднимается на второе место.
Вторая лига. Одиннадцатый тур. Группа Б
"Локомотив" - "Александрия-2" 0:3
Голы: Плакса (28, 29), Погорелый (57)
"Локомотив": Закорский - Блазунь, Доброхотов, Пятибрат, Козий, Есаулов, Николишин, Романчук, Захидный, Вакуленко, Кобак
"Александрия-2": Долгий - Граждан, Матвеев, Гаража, Ухань, Прокопенко, Радченко, Плакса, Базаев, Погорелый, Галоян
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