  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Локомотив – Александрия-2 0:3. Киевляне прерывают свою победную серию
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Локомотив – Александрия-2 0:3. Киевляне прерывают свою победную серию

Вторая лига

Единственная игра пятницы

Вторая лига. Локомотив – Александрия-2 0:3. Киевляне прерывают свою победную серию

Фото: ФК Локомотив Київ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве в матче одиннадцатого тура Второй лиги "Локомотив" принимал "Александрию-2". Это было противостояние команд из топ-4, которых отделял всего один зачетный пункт. Киевляне к этому туру выиграли четыре матча подряд. "Александрия-2" не проигрывала три тура подряд.

Ожидалось, что в противостоянии конкурентов будет интрига, но все решилось еще до перерыва. Гости смогли дважды за две минуты забить. На 28-й минуте после прострела Граждана из пределов штрафной расстрелял ворота Родион Плакса – 0:1. Буквально в следующей атаке все тот же Плакса из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 0:2. Киевляне не успели прийти в себя после первого пропущенного и тут же их отправили в существенный нокдаун.

На 57-й минуте счет стал разгромным. Выход один на один реализовал Владислав Погорелый – 0:3. Таким образом, победная серия киевлян прерывается. "Александрия-2" поднимается на второе место.

Вторая лига. Одиннадцатый тур. Группа Б

"Локомотив" - "Александрия-2" 0:3

Голы: Плакса (28, 29), Погорелый (57)

"Локомотив": Закорский - Блазунь, Доброхотов, Пятибрат, Козий, Есаулов, Николишин, Романчук, Захидный, Вакуленко, Кобак

"Александрия-2": Долгий - Граждан, Матвеев, Гаража, Ухань, Прокопенко, Радченко, Плакса, Базаев, Погорелый, Галоян

По теме
yellow-arrow
Лучший тренер сентября во Второй лиге: Франков предлагал мне писать в журнал Футбол
yellow-arrow
Локомотив – Александрия-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Нива – Ворскла-2 3:0. Бенефис Загорулько
Вторая лига Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости