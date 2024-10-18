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Лучший тренер сентября во Второй лиге: Франков предлагал мне писать в журнал Футбол

Вторая лига
Обновлено

Специалист вспомнил начало карьеры

Лучший тренер сентября во Второй лиге: Франков предлагал мне писать в журнал Футбол

fcruhlviv.com

Новина українською

Главный тренер "Руха-2" Иван Федык рассказал о своем опыте написания материалов в журнал "Футбол".

"Это было очень давно, во времена учебы в университете. Артем Франков предложил мне этим заниматься.

Для меня это тогда была возможность посещать матчи и мероприятия бесплатно по аккредитации", - сказал Федык.

Напомним, что с июня 2020 года до августа 2021 года Федык возглавлял основную команду "Руха".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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