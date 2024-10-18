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Лучший тренер сентября во Второй лиге: Франков предлагал мне писать в журнал Футбол
Специалист вспомнил начало карьеры
fcruhlviv.com
Главный тренер "Руха-2" Иван Федык рассказал о своем опыте написания материалов в журнал "Футбол".
"Это было очень давно, во времена учебы в университете. Артем Франков предложил мне этим заниматься.
Для меня это тогда была возможность посещать матчи и мероприятия бесплатно по аккредитации", - сказал Федык.
Напомним, что с июня 2020 года до августа 2021 года Федык возглавлял основную команду "Руха".
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