Лучший тренер сентября во Второй лиге: Франков предлагал мне писать в журнал Футбол

Главный тренер "Руха-2" Иван Федык рассказал о своем опыте написания материалов в журнал "Футбол".

"Это было очень давно, во времена учебы в университете. Артем Франков предложил мне этим заниматься.

Для меня это тогда была возможность посещать матчи и мероприятия бесплатно по аккредитации", - сказал Федык.