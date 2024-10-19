Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу пять матчей одиннадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где "Горняк-Спорт" будет принимать "Колос". Коллектив из Ковалевки в нынешнем чемпионате еще не проигрывал и заслуженно занимает первое место.Также должна быть интригующей игра в Куликове, где "Куликов-Белка" будет принимать "Скалу 1911".

11:30. "Тростянец" - "Металлист 1925-2"

12:00. "Реал Фарма" - "Пробий"

12:30. "Горняк-Спорт" - "Колос-2"

13:30. "Самбор-Нива-2" - "Ревера 1908"

14:15. "Рух-2" - "Ольховцы"