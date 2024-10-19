Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграют сразу пять матчей одиннадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где "Горняк-Спорт" будет принимать "Колос". Коллектив из Ковалевки в нынешнем чемпионате еще не проигрывал и заслуженно занимает первое место.Также должна быть интригующей игра в Куликове, где "Куликов-Белка" будет принимать "Скалу 1911".
11:30. "Тростянец" - "Металлист 1925-2"
12:00. "Реал Фарма" - "Пробий"
12:30. "Горняк-Спорт" - "Колос-2"
13:30. "Самбор-Нива-2" - "Ревера 1908"
14:15. "Рух-2" - "Ольховцы"
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