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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Гірник-Спорт

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Сегодня сыграют сразу пять матчей одиннадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на игру в Горишних Плавнях, где "Горняк-Спорт" будет принимать "Колос". Коллектив из Ковалевки в нынешнем чемпионате еще не проигрывал и заслуженно занимает первое место.Также должна быть интригующей игра в Куликове, где "Куликов-Белка" будет принимать "Скалу 1911".

11:30. "Тростянец" - "Металлист 1925-2"

12:00. "Реал Фарма" - "Пробий"

12:30. "Горняк-Спорт" - "Колос-2"

13:30. "Самбор-Нива-2" - "Ревера 1908"

14:15. "Рух-2" - "Ольховцы"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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