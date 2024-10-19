Тренер Руха-2 – об уровне Второй лиги: Мы видим много игроков, которые могут играть за сборную

Главный тренер львовского "Руха-2" Иван Федык рассказал о впечатлениях от уровня игры во Второй лиге

"Мы видим много игроков, которые могут играть за сборную. Считаем, что когда футболист играет все матчи, тренируется с командой УПЛ, попадает в заявку на игру в УПЛ, его тренеры сборных должны как минимум знать. Это касается не только нашей команды. Изучая соперников, мы видим талантливую молодежь во многих командах Второй лиги".

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"Кто больше прогрессирует, кто меньше, а кто остается на том же уровне. Кто-то быстрее выходит на максимальный уровень, другим нужно больше времени. Наша задача, чтобы они не останавливались и раскрыли свой потенциал. Мне всегда нравилось работать с молодыми игроками”, – сообщил специалист.

"Рух-2" занимает первое место в таблице группы А Второй лиги (20 баллов).