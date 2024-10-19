Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха-2 – об уровне Второй лиги: Мы видим много игроков, которые могут играть за сборную
Нужно только создавать соответствующие условия для их прогресса
Фото: ФК Рух
Главный тренер львовского "Руха-2" Иван Федык рассказал о впечатлениях от уровня игры во Второй лиге
"Мы видим много игроков, которые могут играть за сборную. Считаем, что когда футболист играет все матчи, тренируется с командой УПЛ, попадает в заявку на игру в УПЛ, его тренеры сборных должны как минимум знать. Это касается не только нашей команды. Изучая соперников, мы видим талантливую молодежь во многих командах Второй лиги".
"Кто больше прогрессирует, кто меньше, а кто остается на том же уровне. Кто-то быстрее выходит на максимальный уровень, другим нужно больше времени. Наша задача, чтобы они не останавливались и раскрыли свой потенциал. Мне всегда нравилось работать с молодыми игроками”, – сообщил специалист.
"Рух-2" занимает первое место в таблице группы А Второй лиги (20 баллов).
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с Россией
- Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте
- Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Нива В – Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев