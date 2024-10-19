Вторая лига. Харатин приносит победу Колоса-2, Пробой разгромил Реал Фарму

Сегодня продолжился одиннадцатый тур Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили болельщикам ряд эмоций.

В Тростянце воздушная тревога не позволила сыграть "Тростянцу" и "Металлисту 1925-2". Команды сыграли всего одну минуту и ​​после этого покинули поле. Удивительно, но почему-то никто не смог до матча предусмотреть такую ​​ситуацию с воздушными тревогами в Сумской области. Гол Харатина принес победу "Колосу-2" в противостоянии с "Горняком-Спорт" - 0:1. "Рух-2" в большинстве обыграл "Ольховцы" - 2:0. Коллектив из Ольховцев играл в меньшинстве уже с пятой минуты.

"Пробий" на выезде прогнозируемо разгромил "Реал Фарму" – 3:0. В еще одном противостоянии субботы гол Максименко с пенальти принес три очка "Ревери 1908" - 1:0. Таким образом, коллектив из Ивано-Франковска поднимается с предпоследнего места.

Вторая лига. Одиннадцатый тур

"Горняк-Спорт" - "Колос-2" 0:1

Голы: Харатин (18)

"Рух-2" - "Ольховцы" 2:0

Голы: Квас (19, пен), Музычук (90+3)

Удаление: Базаров (5)

Нереализованный пенальти: Кителла (79)

"Самбор-Нива-2" – "Ревера 1908" 0:1

Голы: Максименко (44, пен)

"Реал Фарма" - "Пробий" 0:3

Голы: Оринчак (32), Сикач (50), Дитко (90+3)

Удаление: Вареник (87)