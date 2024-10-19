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Вторая лига. Харатин приносит победу Колоса-2, Пробой разгромил Реал Фарму
Насыщенный игровой день
Фото: НК Пробій
Сегодня продолжился одиннадцатый тур Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили болельщикам ряд эмоций.
В Тростянце воздушная тревога не позволила сыграть "Тростянцу" и "Металлисту 1925-2". Команды сыграли всего одну минуту и после этого покинули поле. Удивительно, но почему-то никто не смог до матча предусмотреть такую ситуацию с воздушными тревогами в Сумской области. Гол Харатина принес победу "Колосу-2" в противостоянии с "Горняком-Спорт" - 0:1. "Рух-2" в большинстве обыграл "Ольховцы" - 2:0. Коллектив из Ольховцев играл в меньшинстве уже с пятой минуты.
"Пробий" на выезде прогнозируемо разгромил "Реал Фарму" – 3:0. В еще одном противостоянии субботы гол Максименко с пенальти принес три очка "Ревери 1908" - 1:0. Таким образом, коллектив из Ивано-Франковска поднимается с предпоследнего места.
Вторая лига. Одиннадцатый тур
"Горняк-Спорт" - "Колос-2" 0:1
Голы: Харатин (18)
"Рух-2" - "Ольховцы" 2:0
Голы: Квас (19, пен), Музычук (90+3)
Удаление: Базаров (5)
Нереализованный пенальти: Кителла (79)
"Самбор-Нива-2" – "Ревера 1908" 0:1
Голы: Максименко (44, пен)
"Реал Фарма" - "Пробий" 0:3
Голы: Оринчак (32), Сикач (50), Дитко (90+3)
Удаление: Вареник (87)
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