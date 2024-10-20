Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается тур
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграют еще три матча одиннадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Куликове, где местная "Куликов-Белка" будет принимать "Скалу 1911". "Куликов-Белка" не проигрывает в последних шести матчах: четыре победы и две ничьи. Смогут ли подопечные Матвеева прервать эту серию?
12:30. "Чайка" - "Чернигов"
13:30. "Куликов-Белка" - "Скала 1911"
14:00. "Ужгород" - "Полесье-2"
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