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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Завершается тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Чернігів

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Сегодня сыграют еще три матча одиннадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на противостояние в Куликове, где местная "Куликов-Белка" будет принимать "Скалу 1911". "Куликов-Белка" не проигрывает в последних шести матчах: четыре победы и две ничьи. Смогут ли подопечные Матвеева прервать эту серию?

12:30. "Чайка" - "Чернигов"

13:30. "Куликов-Белка" - "Скала 1911"

14:00. "Ужгород" - "Полесье-2"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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