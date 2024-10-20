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Вторая лига. Победа Чернигова, Полесье-2 теряет очки в Ужгороде
Матчи воскресенья во Второй лиге
Фото: ФК Чернігів
Сегодня сыграли еще три матча одиннадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний. Болельщикам было на что посмотреть.
В стартовом матче игрового дня "Чайка" принимала "Чернигов". Игра завершилась победой гостей – 1:0. Три очка "Чернигову" принес Максим Шумило. "Куликов-Белка" принимала "Скалу 1911". Эта игра стала украшением тура. Противостояние в Куликове завершилось победой "Скалы 1911" – 2:1. Обращаем внимание на дубль Андрея Фесенко. Таким образом, "Куликов-Белка" уже на три очка отстает от дуэта лидеров.
В еще одном матче воскресенья "Ужгород" принимал "Полесье-2". Игра завершилась вничью – 1:1. Следует отметить характер команды Лободы, ведь хозяева вынуждены были отыгрываться.
Вторая лига. Одиннадцатый тур
"Чайка" – "Чернигов" 0:1
Гол: Шумило (36)
"Куликов-Белка" - "Скала 1911" 1:2
Голы: Панасюк (28) - Фесенко (4, 24)
Нереализованный пенальти: Аверьянов (63)
"Ужгород" - "Полесье-2" 1:1
Голы: Коваленко (68) - Венделл (56, пен)
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