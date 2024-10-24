Вторая лига. Игра тура в Глубочице, интригующее противостояние в Чернигове

Завтра тремя матчами стартует двенадцатый тур Второй лиги. Это будет последний тур в третьем по рангу дивизионе Украины в 2024 году. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Пробий" - "Самбор-Нива-2"

25.10.2024. 14:00. Городенка. "Пробий-Арена"

Подопечные Ковалюка в прошлом туре прогнозируемо разгромили "Реал Фарму" – 3:0. После одиннадцатого тура "Рух-2" и "Пробий" имеют по 23 очка и лидируют в группе. "Пробий" пропустил меньше всех мячей в группе - 8 голов. "Самбор-Нива-2" неделю назад дома минимально уступила "Ревере 1908". Эту игру нельзя считать провальной, но все решил гол с пенальти. Индивидуального мастерства подопечным Лактионова не хватило, хотя моменты они создавали. В Городенке гостям очень непросто рассчитывать на положительный результат, а вот навязать борьбу они могут.

"Полесье-2" - "Рух-2"

26.10.2024. 12:00. Глубочица."СОБ ФК Полесье №1

Безусловно, это самый ожидаемый матч всего тура. Лидер группы примет четвертую команду. Соперников отделяет всего три очка. В прошлом туре "Рух-2" в большинстве победил "Ольховцы" - 2:0. Таким образом, львовяне не проигрывают уже восемь последних матчей: семь побед и ничья. Коллектив из Житомира неожиданно потерял очки в Ужгороде. Матчи против местного "Ужгорода" завершился вничью – 1:1. Подопечные Гаутама отпустили в отрыв своих конкурентов. В случае победы "Полесье-2" сможет сравняться по очкам с "Рухом-2". Смогут ли хозяева прервать беспроигрышную серию львовян?

"Ольховцы" - "Реал Фарма"

26.10.2024. 12:30. Ольховцы. "Ольховцы-Арена-Парк"

Закарпатская команда проиграла три последних поединка и сейчас занимает уже предпоследнее место. В прошлом туре "Ольховцы" уступили "Руху-2" - 0:2. Уже с пятой минуты команда играла в меньшинстве. Подвел "Ольховцы" Базаров, который также не будет играть в субботу. Одесситы остаются последней командой группы А. "Реал Фарма" набрала всего четыре очка и пропустила 24 гола. Домашний матч против главного аутсайдера – хорошая возможность для "Ольховцев" наконец-то прервать свою проигрышную серию.

"Ревера 1908" - "Куликов-Белка"

27.10.2024. 12:30. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ". Ивано-Франковск

"Ревера 1908" неделю назад впервые за четыре тура выиграла. Подопечные Матвиева на выезде благодаря голу с пенальти обыграли "Самбор-Ниву-2". Эти три очка позволили команде подняться на седьмое место. "Куликов-Белка" в прошлом туре потеряла сверхважные очки. Коллектив из Куликова уступил "Скале 1911" и позволил конкурентам оторваться. Это было первое за последние семь матчей поражение "Куликов-Белки". Безусловно, гости считаются фаворитами этого противостояния, но легко им точно не должно быть.

"Скала 1911" - "Ужгород"

27.10.2024. 14:30. "Сокол". Стрый

Обе команды результатами прошлого тура могут быть довольны. "Скала 1911" благодаря дублю Фесенко переиграла "Куликов-Белку", а "Ужгород" смог отобрать очки у "Полесья-2". Коллектив из Стрыя сейчас занимает пятое место, но всего на три очка отстает от топ-3. "Ужгород" дышит своему конкуренту в спину и в случае победы сможет вплотную приблизиться к "Скале 1911". В первом круге "Скала 1911" на выезде выиграла, но с тех пор "Ужгород" существенно прибавил. Ожидаем конкурентный футбол на стадионе "Сокол".

Группа Б

"Металлист 1925-2" - "Чайка"

25.10.2024. Борисполь. "Колос"

Харьковчане из-за воздушной тревоги так и не смогли сыграть матч против "Тростянца". Команды вышли на поле, сыграли одну минуту и ​​ушли в укрытие. Напомним, что "Металлист 1925-2" - главный аутсайдер группы, набравший всего четыре очка. "Чайка" перед последним в 2024 году туром занимает седьмое место. Неделю назад поддопечные Луценко минимально уступили "Чернигову", хотя имели все шансы набирать очки. В случае победы у "Чайки" есть возможность подняться на шестое место.

"Чернигов" - "Горняк-Спорт"

25.10.2024. Чернигов. "Юность"

Противостояние второй и пятой команды группы Б. Коллектив из Чернигова в прошлом туре в непростом матче все же набрал три очка в Макарове против "Чайки". "Чернигов" уже точно завершит год на втором месте. "Горняк-Спорт" дома уступил лидеру группы "Колосу-2". Таким образом, два тура проигрывают подопечные Куценко, но у них еще есть шанс подняться на четвертое место. Для этого нужно побеждать "Чернигов". Игра первого круга завершилась победой "северян" – 2:1.

"Колос-2" - "Локомотив"

26.10.2024. Буча. "Юбилейный"

"Колос-2" уже точно завершит 2024 год на первом месте в группе. Подопечные Бондаренко в нынешнем сезоне еще не проигрывали: восемь побед и две ничьи. Неделю назад коллектив из Ковалевки благодаря голу Харатина обыграл "Горняк-Спорт". "Локомотив" прервал свою серию из четырех побед. Подопечные Лазоренко неожиданно без шансов дома уступили "Александрии-2" - 0:3. Однако у киевлян есть все шансы завершить год на четвертом месте, но для этого нужно набирать очки.

"Александрия-2" - "Нива"

27.10.2024. 13:30. КСК "Ника". Александрия

"Александрия-2" радует своих болельщиков игрой и результатами. Подопечные Бицюры не проигрывают четыре матча подряд: две победы и две ничьи. Команда заслуженно занимает третье место. "Александрия-2" забила больше всего мячей в группе - 20. "Нива" после победы в прошлом туре поднялась на восьмое место. Подопечные Ярошенко довольно неожиданно разгромили "Ворсклу-2" – 3:0. Обращаем внимание на дубль играющего президента Артура Загорулько. Смогут ли гости навязать борьбу амбициозным хозяевам?

"Тростянец" - "Ворскла-2"

28.10.2024

Коллектив из Тростянца в прошлом туре из-за воздушной тревоги не смог сыграть. Почему нельзя было перенести игру в другой город, если известно о ситуации с безопасностью в Сумской области? Простой вопрос, но на него почему-то нет ответа. "Тростянец" подходит к этому матчу после долгожданной победы над "Нивой". "Ворскла-2" находится сейчас в игровом кризисе – шесть поражений подряд. Подопечные Андрущака опустились уже на предпоследнее место. Смогут ли полтавчане прервать эту серию?