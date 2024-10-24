Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ

Представитель Первой лиги НК "Пробий" организовал благотворительный сбор на нужды 128 Отдельной Горно-Штурмовой Бригады.

Лотом совместного розыгрыша является футболка команды с номером 128 и автографом бригады полковника Дмитрия Лысюка.

Для участия в розыгрыше нужно задонатить сумму от 128 гривен на банку сбора. В комментариях к донату обязательно указать ваше имя и номер. Победитель будет выбран 30 октября после окончания матча 1/8 финала Кубка Украины НК "Пробий" - "Буковина".

Все собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей бойцов 128 ОГШБр.

Банка МОНО: https://send.monobank.ua/jar/2u3fBvSzEe

Номер карты банка: 5375 4112 2380 0884

Спасибо всем, кто откликнется! Слава ВСУ! Слава Украине!