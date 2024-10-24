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Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ
Футбольный лот аукциона - футболка с автографом бригады полковника
Фото: 128brigade.com.ua
Представитель Первой лиги НК "Пробий" организовал благотворительный сбор на нужды 128 Отдельной Горно-Штурмовой Бригады.
Лотом совместного розыгрыша является футболка команды с номером 128 и автографом бригады полковника Дмитрия Лысюка.
Для участия в розыгрыше нужно задонатить сумму от 128 гривен на банку сбора. В комментариях к донату обязательно указать ваше имя и номер. Победитель будет выбран 30 октября после окончания матча 1/8 финала Кубка Украины НК "Пробий" - "Буковина".
Все собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей бойцов 128 ОГШБр.
Банка МОНО: https://send.monobank.ua/jar/2u3fBvSzEe
Номер карты банка: 5375 4112 2380 0884
Спасибо всем, кто откликнется! Слава ВСУ! Слава Украине!
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