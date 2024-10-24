  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ

Вторая лига

Футбольный лот аукциона - футболка с автографом бригады полковника

Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ

Фото: 128brigade.com.ua

Новина українською

Представитель Первой лиги НК "Пробий" организовал благотворительный сбор на нужды 128 Отдельной Горно-Штурмовой Бригады.

Лотом совместного розыгрыша является футболка команды с номером 128 и автографом бригады полковника Дмитрия Лысюка.

Для участия в розыгрыше нужно задонатить сумму от 128 гривен на банку сбора. В комментариях к донату обязательно указать ваше имя и номер. Победитель будет выбран 30 октября после окончания матча 1/8 финала Кубка Украины НК "Пробий" - "Буковина".

Все собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей бойцов 128 ОГШБр.

Банка МОНО: https://send.monobank.ua/jar/2u3fBvSzEe

Номер карты банка: 5375 4112 2380 0884

Спасибо всем, кто откликнется! Слава ВСУ! Слава Украине!

По теме
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
yellow-arrow
Вторая лига. Победа Чернигова, Полесье-2 теряет очки в Ужгороде
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
война с россией ФК Пробий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
128brigade.com.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости